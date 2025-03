La spirale nel cielo segnalata nella serata di ieri è stata avvistata anche in Italia, dove si sono susseguite anche suggestioni, anche riguardanti gli UFO, in merito alle cause di quello che è apparso come uno strano fenomeno diventato subito virale sui social. In realtà, c’è una spiegazione scientifica dell’accaduto. Infatti, la spirale blu che è stata subito fotografata da molte persone, in particolare nella zona settentrionale del nostro Paese, oltre che in molte altre zone europee, è in realtà il risultato del passaggio del Falcon 9 di SpaceX, che era stato lanciato qualche ora prima.

Lo ha spiegato Paolo Volpini, esperto dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), intervenuto ai microfoni dell’Ansa per spiegare cosa c’è dietro questo fenomeno affascinante, che però di misterioso non ha nulla. Il razzo, infatti, era partito dalla base di Cape Canaveral, negli Stati Uniti, per portare in orbita una missione segreta che fa capo al Dipartimento della Difesa Usa.

SPIRALE NEL CIELO, LA SPIEGAZIONE SCIENTIFICA

La spirale si crea perché la parte superiore del razzo si stacca dal booster per continuare il suo viaggio nello spazio, invece la parte inferiore ricade verso la Terra. Il movimento a spirale che compie crea quell’effetto che si vede nel cielo, di colore blu a causa del carburante che viene utilizzato per il razzo. Il rilascio avviene però a una grande altitudine, di conseguenza quel carburante si congela subito, disegnando la spirale nel cielo, che nella fattispecie è apparsa alle ore 21 circa ed è stata visibile per qualche minuto.

Luciano Anselmo, che è un esperto di dinamica spaziale e lavora nell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Cnr, ha spiegato che sono necessarie delle specifiche condizioni di illuminazione per vedere la spirale blu nel cielo. Ad esempio, serve che il razzo sia illuminato dal Sole e che l’osservatore invece sia al buio o al crepuscolo. Oltre a essere un fenomeno con una spiegazione scientifica, è già noto, perché si è già verificato, ma ora è semplicemente diventato più frequente perché lo sono innanzitutto i lanci.

