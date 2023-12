Spirit – Cavallo selvaggio, Italia 1/ Lo stallone avventuriero protagonista del film di oggi 25 dicembre 2023

Spirit – Cavallo selvaggio in onda il pomeriggio di Natale su Italia 1

Dalle ore 14.05 del 25 dicembre, su Italia 1 sarà la volta di Spirit – Cavallo selvaggio. Il film d’animazione risale al 2002 ed è stato realizzato negli Stati Uniti, con la regia attribuita alla coppia formata da Kelly Asbury e Lorna Cook. Il primo ha curato anche Shrek 2, Gnomeo e Giulietta, I Puffi – Viaggio nella foresta segreta e Pupazzi alla riscossa, mentre la seconda è stata anche sceneggiatrice per Il principe d’Egitto.

La Sacra Famiglia/ Su Rete 4 torna il film per la tv con Alessandro Gassmann e Franco Nero, oggi, 25 dicembre

La produzione è stata affidata a Mireille Soria e Jeffrey Katzenberg per Dreamworks Skg, con musiche di Hans Zimmer, Bryan Adams, Steve Jablonsky, Gavin Greenaway e James Michael Dooley e sceneggiatura di John Fusco. La voce narrante è stata affidata alla star del cinema Matt Damon, vincitore di un Oscar per la miglior sceneggiatura nel 1998 per Will Hunting – Genio ribelle e con altre quattro candidature. Le parti cantate sono state affidate al cantautore Bryan Adams, mentre in Italia i ruoli sono stati rispettivamente attribuiti a Giorgio Borghetti e Zucchero.

Un gioioso Natale / Su Rai 1 la pellicola romantica con Tianna Nori, oggi 25 dicembre 2023

Spirit – Cavallo selvaggio: la trama del film

Nella trama, lo stallone mustang Spirit ama la terra e il branco. Un bel giorno, il cavallo si accosta a un accampamento di cowboy, ma la troppa curiosità provoca la cattura da parte dei soldati e il confino presso una base militare. Spirit resiste grazie a una forza fuori dal comune, nonostante il colonnello lo lasci legato a un palo nel deserto aperto. Durante il periodo della prigione, lo stallone lega con il giovane Piccolo Fiume, mentre il colonnello vuole ancora domarlo per dare un segno di controllo nel suo territorio. Spirit scappa proprio grazie all’aiuto di Piccolo Fiume e va in cerca di avventura.

Belle & Sebastien, l’avventura continua/ Su Rai 1 continuano le avventure del famoso cane, 25 dicembre 2023

In seguito, il cavallo si innamora dell’avvenente giumenta Pioggia, della quale il proprietario è proprio Piccolo Fiume. Spirit ha ancora l’obiettivo di tornare presso il suo branco, ma deve vedersela ancora una volta con le milizie del colonnello, che assediano l’accampamento di Piccolo Fiume. Il nuovo scopo è quello di salvare la vita di Pioggia. Spirit viene di nuovo catturato e bloccato in un treno e deve assolutamente evitare che la sua terra natia venga assalita da una costruzione. Spirit e Piccolo Fiume affrontano i cattivi di turno saltando tra le rocce e il colonnello permette a entrambi di tornare liberi. Lo stallone viene soprannominato Spirit-Cavallo-Selvaggio proprio da Piccolo Fiume e può rientrare nel suo branco con l’amata Pioggia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA