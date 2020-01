SPIRIT-CAVALLO SELVAGGIO, ITALIA 1/ Trama del film doppiato da Matt Damon (1 gennaio)

Il palinsesto televisivo di Italia 1 prevede per il pomeriggio di questo mercoledì 1° gennaio 2020 a partire dalle ore 16.35 la messa in onda del film di genere animazione avventura Spirit – Cavallo selvaggio. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America dalla Dreamworks Animation con regia di Kelly Asbury e Lorna Cook, mentre soggetto e sceneggiatura portano la firma di John Fusco. Il montaggio è stato realizzato da Clare De Chenu; le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans Zimmer e Bryan Adams. Nella versione originale, hanno prestato la loro voce ai personaggi tanti grandi artisti tra cui Matt Damon, Bryan Adams, James Cromwell e Charles Napier.

La trama del film Spirit- Cavallo selvaggio

Ci troviamo negli Stati Uniti d’America nell’anno 1859, ossia nel periodo delle cosiddette ‘guerre indiane’ che vedono schierati da una parte i nativi americani e dall’altra gli statunitensi, decisi a prendere le loro terre e tutti i loro possedimenti. In una piccola vallata vive uno splendido esemplare di stallone di nome Spirit che per la sua grande abilità e soprattutto per la sua forza fisica è stato scelto quale capo di un piccolo branco. Una sera, mentre si trova a scrutare il cielo, viene incuriosito dal fumo che arriva da un accampamento umano posto a poche decine di chilometri distanza. Non avendo mai visto in vita sua un uomo, Spirit si lascia incuriosire dalla situazione e si avvicina a tal punto di essere catturato. Si trattava di un forte nonché base militare dell’esercito degli Stati Uniti, che era stato realizzato in quella posizione per sfruttare alcune importanti caratteristiche dal punto di vista logistico. Dopo aver catturato Spirit, i soldati presenti nel forte tentano senza successo di domarlo, anche perché lo stallone fa valere enormemente non solo la sua forza fisica, ma anche la furbizia di cui è dotato. Non riuscendo a venirne a capo, gli uomini decidono di legarlo un palo, con Spirit che così può osservare da vicino i comportamenti degli uomini e in particolare quelli di un piccolo indiano, catturato come lui dai soldati presenti nel forte. Accomunati dallo stesso destino, Spirit e il piccolo indiano riescono a sfruttare al meglio le ore notturne per riuscire ad improvvisare una fuga che avrà quale meta un piccolo accampamento indiano posto a poca distanza dal forte militare. Per lo stallone, avrà così iniziò una incredibile avventura nel vecchio west durante il periodo in cui gli indiani sono contrapposti al cosiddetto uomo bianco per riuscire a salvare le proprie terre e soprattutto evitare di essere scacciati sempre più a occidente.

