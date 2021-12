Spirit cavallo selvaggio/ Su Italia 1 il film d’animazione della Dreamworks

Spirit cavallo selvaggio è il film che ci regala Italia 1 oggi, giovedì 23 dicembre, a partire dalle 14.30. Il film d’animazione del 2002 è stato distribuito da UIP e prodotto da Mireille Soria e Jeffrey Katzenberg per Dreamworks Skg. Gli attori che danno la voce ai personaggi sono: Matt Damon è la voce originale del protagonista, Bryan Adams è il cantante originale del film, mentre la versione italiana delle canzoni e stata affidata alla voce di Zucchero Fornaciari. La regia è di Kelly Asbury, nel 1988 ha curato la sceneggiatura de Il Principe d’Egitto.

La regista ha collaborato con Lorna Cook che ha curato la sceneggiatura de Il Principe d’Egitto. Matt Damon in 34 anni di carriera ha interpretato 64 film, in alcuni ha curato anche il montaggio e la sceneggiatura. Nel 1998 ha vinto l’Oscar come migliore sceneggiatura originale per Will Hunting genio ribelle. Bryan Adams è autore delle musiche in Spirit cavallo selvaggio e attore in La casa dei matti. Zucchero Fornaciari nel 1988 è stato autore delle musiche in Snack bar Budapest e attore in Sing 2.

Spirit cavallo selvaggio, la trama del film: uno stallone devoto al suo branco e…

Spirit cavallo selvaggio racconta la storia di Spirit, la cui voce originale è quella di Matt Damon, è un cavallo selvaggio che vive libero nelle praterie americane. É uno stallone mustang devoto al suo branco e alla sua terra che lo ha visto venire al mondo e trasformarsi in un quadrupede dal manto dorato, pieno di coraggio e dalle potenti prestanze fisiche. Grazie al suo coraggio diventa il capo-branco. Una notte alzando gli occhi al cielo, scorge una nuvola di fumo, incuriosito di scoprire di cosa si tratta, Spirit si avventura nel bosco alla ricerca della verità. Sfortunatamente incontra un accampamento di soldati e nell’avvicinarsi troppo sveglia un militare. Il soldato rimasto affascinato dalla bellezza del cavallo prova a catturarlo, nonostante la grande forza di Spirit, i militari riescono a frenare la sua furia con il lazo e lo trasferiscono con forza al loro fortino. Altri uomini tentano di donare l’animale ma invano, a prevalere sono l’astuzia del cavallo e la prestanza fisica. Il colonnello che non riesce a mandare giù l’arroganza dello stallone decide di renderlo debole e lo lascia legato a un palo per tre giorni privo di cibo e acqua, ma Spirit non molla e si mostra ancora indomabile. Il suo destino cambia quando all’accampamento arriva un bambino di una tribù indiana di nome Piccolo Fiume. Anche lui è stato catturato e legato vicino a Spirit. Tra i due prigionieri nasce una silenziosa amicizia, quando il colonnello decide di sbarazzarsi del cavallo, il bambino riesce a liberarsi e fuggire via lontano con il suo stallone. Conduce Spirit nel campo del suo popolo, dove il cavallo conosce Pioggia, una bella giumenta e se ne innamora.

