Spirit Cavallo selvaggio/ Video, su Italia 1 il film d’animazione di DreamWorks

Spirit Cavallo selvaggio vain onda oggi, venerdì 1° gennaio, su Italia 1 a partire dalle 14.05. Il film è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2002 e tratto da soggetto e sceneggiatura di John Fusco. La produzione è stata curata dalla DreamWorks Animation, con il montaggio di Clare De Chenu e le musiche di Hans Zimmer. La regia è stata affidata a Lorna Cook e Kelly Asbury. Quest’ultimo ha diretto anche Shrek 2, Gnomeo e Giulietta, I Puffi – Viaggio nella foresta segreta e Pupazzi alla riscossa, oltre ad essere stato sceneggiatore del film Sherlock Gnomes. La voce di Spirit è stata doppiata dall’attore celebre Matt Damon, vincitore nel 1998 di un premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale grazie a Will Hunting – Genio ribelle.

Nelle parti di canto, ci ha invece pensato il cantautore canadese Bryan Adams, a sua volta vincitore di un Grammy Award nel 1992 per (Everything I Do) I Do It for You. Tra i doppiatori italiani, vanno segnalati Giorgio Borghetti e Zucchero.

Spirit Cavallo selvaggio, la trama del film

Spirit Cavallo selvaggio si incentra sulle vicende dell’omonimo cavallo di razza stallone mustang. Lui ama la sua terra e il suo branco, ma viene teso in un tranello e catturato da un insieme di cow-boy americani. I soldati locali cercano di domarlo, ma senza successo. Il terribile colonnello decide di legarlo ad un palo e lo lascia per tre giorni senza mangiare e bere. Spirit incontra Piccolo Fiume, un giovane indiano a sua volta legato ad un recinto. Il colonnello si sente convinto di aver domato il cavallo, ma viene disarcionato e l’ufficiale decide di ucciderlo. Piccolo Fiume riesce a liberarsi e a salvare Spirit, conducendolo presso la sua tribù dei Lakota. Spirit si innamora della cavalla Pioggia, di proprietà di Piccolo Fiume.

Spirit sceglie di andare via e vuole tornare dal suo branco insieme a Pioggia, ma lei sceglie di non lasciare il suo padrone. Quindi, Spirit e Pioggia devono difendere l’accampamento indiano dall’assalto del colonnello e delle sue truppe. Spirit salva la vita sia alla cavalla che a Piccolo Fiume, ma viene a sua volta catturato di nuovo. Riesce in qualche modo a liberarsi, ancora una volta, per poi farsi cavalcare per la prima volta da Piccolo Fiume. Il colonnello, alla fine, lascia andare il cavallo, che insieme a Piccolo Fiume torna all’accampamento da una ristabilita Pioggia. E saranno tutti liberi.

Video, il trailer del film “Spirit Cavallo selvaggio”





© RIPRODUZIONE RISERVATA