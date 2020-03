Spirit – Cavallo selvaggio/ Video, su Italia 1 il film d’animazione

Spirit – Cavallo selvaggio andrà in onda oggi, mercoledì 25 marzo, alle 15.55 su Italia 1. É stato prodotto nel 2002 e diretto da Kelly Asbury e Lorna Cook. La voce del protagonista è stata prestata dall’affascinante pluripremiato Matt Damon, che vanta oltre a innumerevoli film come attore come Ocean’s Eleven o Jason Bourne anche diverse esperienze come doppiatore come The Majestic o Happy Feet. La parte cantata è stata affidata invece al cantante e musicista canadese Bryan Adams, che ha collaborato anche alla creazione delle musiche, mentre il simpatico attore di Babe, maialino coraggioso James Cromwell è la voce dell’antagonista del film, il colonnello.

Spirit – Cavallo selvaggio, la trama del film

Spirit – Cuore selvaggio racconta la storia di Spirit un magnifico stallone mustang che vive negli Stati Uniti occidentali nel pieno delle lotte tra gli statunitensi e i Nativi Americani. Spirit è un cavallo libero e selvaggio estremamente legato alla sua terra. Non ha mai conosciuto gli umani ma una sera viene attratto dal fumo di un accampamento. Qui viene catturato e portato in una base militare dove i soldati cercano inutilmente di domarlo. Per questo motivo il colonnello decide di legare Spirit ad un palo lasciandolo per tre giorni senza cibo e acqua pensando così di riuscire a minare il suo spirito. Il cavallo però fa la conoscenza di Piccolo Fiume, un giovane indiano catturato e legato proprio come lui. Tra i due si crea un legame immediato e quando il giovane riesce a liberarsi porta con sé anche Spirit fino al suo accampamento indiano. Qui Spirit si innamora immediatamente di una bellissima giumenta, Pioggia, nonostante però l’amicizia con il giovane e il suo nuovo amore, Spirit sente il bisogno di tornare libero. Nonostante questo profondo desiderio decide di restare all’accampamento indiano così da non costringere Pioggia a separarsi da Piccolo fiume a cui è molto legata. Un giorno l’accampamento viene assaltato dalla cavalleria statunitense e durante la lotta Pioggia viene colpita dal colonnello. Spirit riesce a salvare sia lei che Piccolo fiume ma viene catturato dai soldati. Dopo una serie di peripezie Piccolo Fiume riesce a ritrovare Spirit e insieme scappano inseguiti dal colonnello e i suoi soldati. Per la prima volta il cavallo decide di farsi cavalcare dal ragazzo e insieme riescono a sfuggire alla cattura. Spirit si ricongiunge con Pioggia e insieme tornano al suo branco dove vivranno insieme in completa libertà.

