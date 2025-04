Spirit – Il ribelle, film su Italia 1 della DreamWorks Animation

Domenica 6 aprile 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, il film d’animazione Spirit – Il ribelle. Si tratta di una produzione DreamWorks Animation del 2021. La pellicola è stata diretta da Elaine Bogan, con la co-regia di Ennio Torresan, ed è il sequel di Spirit – Cavallo selvaggio (2002).

La protagonista, Fortuna Esperanza ‘Lucky’ Prescott, ha la voce di Isabela Moner, attrice e cantante statunitense di origini peruviane, che ha ottenuto la fama grazie al ruolo di CJ Martin nella serie tv 100 cose da fare prima del liceo. Ha inoltre partecipato ad altri film come Transformers – L’ultimo cavaliere, Soldado, Alien: Romulus e Superman. Nel cast c’è anche Jake Gyllenhaal, che presta la voce a James ‘Jim’ Prescott, e che ha recitato in diversi film come Donnie Darko, The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo, I segreti di Brokeback Mountain, Zodiac, Lo sciacallo – Nightcrawler e Spider-Man: Far from Home. Nella versione italiana ci sono voci di doppiatori professionisti e non attori conosciuti.

La trama del film Spirit – Il ribelle: una ragazzina libera una mandria di cavalli

In Spirit – Il ribelle, siamo nel selvaggio West. Milagro Navarro-Prescott, una talentuosa artista circense, muore tragicamente durante un’esibizione a cavallo. Anni dopo, sua figlia Fortuna ‘Lucky’ Navarro-Prescott vive sulla costa orientale con la zia Cora e il nonno James. Dopo un incidente che rovina una festa del nonno, Lucky e Cora si trasferiscono a Miradero per l’estate, dove vivranno con il padre di Lucky, Jim, che lei non vede da anni.

Durante il viaggio in treno, Lucky nota un cavallo Mustang selvaggio e, una volta a Miradero, fa amicizia con due ragazze locali, Pru e Abigail. Scopre che il cavallo, che chiama Spirit, è maltrattato da un uomo di nome Hendricks. Nonostante le preoccupazioni di Jim, Lucky, con l’aiuto delle sue nuove amiche, riesce a guadagnare la fiducia di Spirit.

Quando Hendricks cattura la mandria di Spirit per venderla, Lucky e le sue amiche decidono di intervenire. Intraprendono un avventuroso viaggio per fermare i mandriani, durante il quale Lucky rafforza il suo legame con Spirit e le sue amiche. Sebbene inizialmente scoraggiata, Lucky trova il coraggio di continuare e, con l’aiuto di Pru e Abigail, riesce a liberare i cavalli e a sconfiggere i mandriani.

Alla fine Lucky lascia andare Spirit affinché possa restare con la sua mandria. Tornata a Miradero, decide di rimanere con suo padre e le sue nuove amiche, mentre Spirit continua a correre libero con la sua mandria.