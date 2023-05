Spirito dell’Isola dei Famosi 2023: chi è?/ La voce è di Ermanno De Biagi

Isola dei Famosi 2023: chi è lo Spirito dell’Isola?

Una delle novità della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 è rappresentata dallo Spirito dell’Isola. È una voce che parla direttamente al pubblico di Canale 5 e che ha sostituito la classica voce introduttiva, precedentemente affidata a Maurizio Modica. Nelle scorse edizioni, lo Spirito dell’Isola veniva chiamato in causa solo dal punto di vista narrativo.

Dopo le prime due puntate dell’Isola dei Famosi 2023, il misterioso personaggio (di cui si sente solo la voce) riassume i temi principali della settimana precedente e drammatizza in maniera sintetica quelli che possono essere i temi principali della puntata in corso. Dietro lo Spirito dell’Isola, quest’anno c’è la voce di Ermanno De Biagi.

Chi è Ermanno De Biagi, voce dello Spirito dell’Isola

Ermanno De Biagi presta la sua vece allo Spirito dell’Isola, nuovo personaggio dell’Isola dei Famosi 2023. De Biagi è attore e cantautore, ha una laurea in filosofia e un passato da idraulico. Negli anni Settanta, ha pubblicato l’album “L’albero della pazzia” inciso quando ancora lavorava come idraulico. Come attore ha lavorato in televisioni in produzioni come “Codice Rosso” e “Distretto di Polizia 7”. È stato protagonista della serie Sky “Romulus”, prima e seconda stagione, nel ruolo di Sicanus. Per il grande schermo ha avuto dei ruoli anche in produzioni internazionali come “The Core” e “The American”; ha recitato anche in “Pasolini – La verità nascosta”. A teatro è stato protagonista, con Vanessa Scalera, della produzione “Dall’alto di una fredda torre”.

