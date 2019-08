Spirito libero 2/ Ci sarà? Anticipazioni: gli ascolti fan ben sperare, ma…

Spirito libero 2 ci sarà? Difficile dirlo ora, visto che non ci sono informazioni in merito all’uscita della seconda stagione della fiction ideata da Ewa Karlstrom, Bernd Schiller e Andreas Ulmke-Smeaton. Nonostante questo sono diversi gli indizi che ci possono portare ad affrontare un’approfondita riflessione in merito. Gli ascolti in Italia sono dati decisamente importanti tanto da permettere addirittura di vincere le serate nei confronti di programmi ben più noti. La otto puntate della prima stagione sono andate in onda in tre serate, con l’epilogo che vedrà la messa in onda su Canale 5 stasera, e si è parlato sempre di più di un milione e mezzo di persone incollate alla televisione. Si tratta sicuramente una buona notizia per la produzione anche se è ovvio che l’ipotesi di una seconda stagione non possa dipendere solo dall’Italia.

Spirito libero 2, ci sarà? In Austria alti e bassi

Gli austriaci della SamFilm stanno pensando se produrre Spirito Libero 2. La serie tv diretta da Andreas Herzog e Christopher Schier e scritta da Lea Schmidbauer infatti ha vissuto degli altri e bassi nel paese d’origine. Si era partiti molto bene con 169mila persone collegate per la prima puntata ed è sbagliato confrontare il risultato con l’oltre milione e mezzo dell’Italia, paese che conta 60 milioni di abitanti rispetto agli 8 dell’Austria. Si è andati a calare però fino al minimo raggiunto nel 7 dicembre del 2017 quando i telespettatori sono stati “appena” 75mila. C’è poi da aggiungere che se dal 2017 a oggi non si è mai parlato di una seconda stagione è molto difficile pensare che si possa iniziare a farlo proprio ora.

