SPIRITO LIBERO/ Anticipazioni 20 agosto 2019: colpi di scena nel finale?

SPIRITO LIBERO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, martedì 20 agosto 2019, andranno in onda in prima tv gli ultimi due episodi della miniserie Spirito Libero. Saranno il settimo e l’ottavo, ma prima di scoprire le anticipazioni ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: i problemi alla tenuta non sono finiti e la stampa ci mette il suo zampino per mettere a dura prova la nuova vita della giovane ereditiera. Alexandra (Julia Franz Richter) scopre infatti che tutti i conti della tenuta sono stati congelati a causa dei grossi debiti. I fornitori si rifiutano di scaricare le merci e così la ragazza decide di usare i suoi risparmi personali per fare qualche pagamento. L’addetto della banca però le rivela che una cassetta di sicurezza del padre non è vincolata: al suo interno trova una videocassetta misteriosa. Più tardi, Leander (Laurence Rupp) le consiglia di non mettersi contro Maximilian (Christoph Luser) e lasciargli la tenuta per tornarsene a Vienna. La ragazza invece propone al fratellastro di diventare suo socio e accetta la sua idea di ospitare una competizione internazionale nella tenuta.

Insospettita dalla sconosciuta Helena (Valerie Huber) presente nel video del padre, Alexandra decide di chiedere il suo estratto di nascita alla madre. I documenti tuttavia non rivelano nulla sui suoi genitori naturali. Intanto, Leander decide di testare la tecnica di Helena a cavallo, mentre il Sindaco si presenta alla tenuta per fare nuove pressioni su Maximilian. Date le sue parole, Maximilian inizia a temere che la faccenda dell’incendio che ha fatto insabbiare possa ritornare alla luce. Deciso a insegnare ad Alex ad andare a cavallo, subisce un incidente a causa dell’animo ribelle di Dicembre. Alex è quindi costretta a ricevere il direttore della banca al suo posto ed è costretta a svelare a Raphael (Aaron Karl) che dovrà traslocare. Sotto pressione del Sindaco, accetta poi che alla famiglia venga dato lo sfratto esecutivo.

Alex fa visita a Maximilian in ospedale e decide di fermarsi in maternità, dove scopre che il padre l’ha abbandonata in seguito alla morte della madre, a causa del parto. Dopo aver scoperto che il fratellastro in realtà la odia, Alex decide di tornare nel suo vecchio appartamento e lasciare tutto. Impone anche a Paula di non parlare con Leander, che la cerca per avere spiegazioni. Intanto, Silvia (Patricia Aulitzky) rivela a Maximilian di aver provocato l’incidente di Melanie, manipolata da Maggie (Jeanette Hain). Rivedendo il video, Alex si accorge invece della presenza di altre immagini su Helena che riguardano il capanno da pesca. Grazie ad un manoscritto, Alex e Leander intuiscono alla fine che la volontà del padre era difendere la sua volontà e quella di Helena. Silvia ritrova inoltre la tanica di benzina che lo scagnozzo di Max ha usato per l’incendio: Alex affronta il fratello e gli impone di non fare tenere il concorso alla tenuta.

SPIRITO LIBERO ANTICIPAZIONI DEL 20 AGOSTO 2019

EPISODIO 7 – Alex è ormai decisa ad impedire che Max possa fare il concorso nella proprietà di famiglia. Potrà ostacolare i suoi piani solo grazie all’aiuto inaspettato di Leander e Silvia. In seguito, Max scopre che il test del DNA esclude qualsiasi legame di sangue fra lui e Alex. Maggie intanto sembra sempre un passo avanti per mettere a segno i suoi progetti. Anche se Alex scoprirà qualcosa di più sulla vera eredità del padre e sul progetto Centauri.

EPISODIO 8 – Gli sforzi di Alex non sembrano avere buon fine: il torneo inizia, ma potrà contare sulla ritrovata amicizia con Raphael. Max tuttavia commette un grosso errore quando si ritrova a sacrificare Lexador pur di vincere. Nel frattempo, Alex trova una lettera della madre in cui si parla di uno zio Sven, che potrebbe dirle qualcosa di più su Helena. Maggie invece scarica Max, ma trova nel direttore della banca un potenziale alleato.



