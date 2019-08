Spirito Libero/ Canale 5, anticipazioni 13 agosto: Alexandra cerca la madre biologica

La calda estate di Canale 5 continua ad arricchirsi di nuove fiction. La scorsa settimana, con 1.686.000 spettatori pari all’11% di share ha debuttato la serie tv austriaca “Spirito ibero” diretta da Andreas Herzog e Christopher Schier e che torna in onda oggi, martedì 13 agosto, con la seconda puntata nel corso della quale saranno trasmessi tre nuovi episodi. La serie racconta le vicende di una giovane, Alexandra Winkler, la cui vita è strata stravolta da un testamento, quello del padre biologico che le ha lasciato in eredità un allevamento di cavalli. Per Alexandra inizia così una nuova vita all’interno di una famiglia in cui non mancano intrighi e misteri. La giovane, inoltre, è costretta anche a fare i conti con la matrigna e i fratellastri, pronti a metterle i bastoni tra le ruote.

SPIRITO LIBERO, ANTICIPAZIONI DI OGGI: ALEXANDRA CERCA UN RIAVVICINAMENTO CON I FRATELLI

Nel primo dei tre episodi della seconda puntata di Spirito libero, Alexandra continuerà ad occuparsi dell’allevamento dei cavalli avendo dei problemi nella gestione della scuderia perchè la banca continuerà a negarle un prestito. Forte e coraggiosa, però, la giovane non si abbatterà e tenterà di trovare un modo per portare avanti quella che era la volontà del padre naturale. La giovane deciderà così di rivolgersi a Maximilian per ottenere il suo aiuto. Decisa a vivere la nuova vita intensamente e senza rimpianti, Alexandra cercherà anche un riavvicinamento con i fratelli e il resto della sua famiglia. Nel frattempo, sul passato di Alexandra emergeranno nuovi dettagli da un filmato lasciato dal padre della giovane e che sarà trovato in una cassetta di sicurezza.

SPIRITO LIBERO: L’ARRIVO DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Nel secondo episodio della sera, Alexandra, dopo aver scoperto chi è il padre naturale, cercherà di avere informazioni anche sulla sua vera madre. Chiederà così a Imgard, la mamma adottiva, il proprio certificato di nascita sperando di trovare ciò che cerca. La donna le consegnerà il certificato, ma purtroppo, non troverà alcun nome che possa aiutare Alexandra a risalire all’identità della sua vera madre. Nel terzo ed ultimo episodio della seconda puntata, infine, gli Horvarth riceveranno la visita dell’ufficiale giudiziario che gli notificherà lo sfratto esecutivo costringendoli a lasciare immediatamente la casa.





