Spirito libero, fiction Canale 5/ Anticipazioni 6 Agosto: l’eredità di Alexandra

SPIRITO LIBERO, LA TRAMA DELLA NUOVA FICTION DI CANALE 5

Dopo il gran finale di Manifest, canale 5 continua a regalare al proprio pubblico serie tv e fiction in prima tv anche ad agosto. Oggi, martedì 6 agosto, in prima serata, infatti, debutta la nuova fiction “Spirito libero”, una serie austriaca diretta da Andreas Herzog e Christopher Schier che racconta le vicende di un dramma familiare fatto di misteri, intrighi e giochi di potere. La trama, tuttavia, si sviluppa intono all’amicizia che c’è tra giovani e cavalli. La fiction è composta da otto episodi e, in questa prima puntata, canale 5 ne trasmetterà 3. La protagonista è una giovane fanciulla, Alexandra Winkler, la cui vita viene stravolta dalla notizia di un’eredità. Improvvisamente, la protagonista di Spirito libero si ritrova così a vivere una situazione che non avrebbe mai immaginato.

Alexandra Winkler è la protagonista della fiction “Spirito libero”. La giovane lavora in un panificio a Vienna ed è convinta di essere orfana e di non avere nessun parente. La sua vita, però, cambia improvvisamente quando scopre di essere figlia di Karl Hochstetten, un uomo ricchissimo che le ha lasciato in eredità una fattoria e un allevamento di cavalli Trakehner. Nonostante i dubbi e le paure nel cambiare totalmente vita, Alexandra decide di cogliere al volo l’occasione che è arrivata, ignara, però, di quello che sarà costretta ad affrontare. I parenti di Karl Hochstetten, infatti, non accoglieranno nel migliore dei modi la ragazza e cercheranno di ostacolarla in tutti i modi. In particolare, a mettere i bastoni tra le ruote alla ragazza saranno i suoi fratellastri Massimiliano, Leander e Silvia e la matrigna Marie Hochstetten. Pur essendo giovanissima, però, Alexandra tenterà di reagire, forte del legame che riuscirà ad instaurare con uno dei cavalli.

SPIRITO LIBERO, ANTICIPAZIONI 6 AGOSTO

Nel primo episodio di Spirito libero, Alexandra lavora in un panificio di Vienna. La ragazza è orfana ed è priva di mezzi di sostentamento. Un giorno, un notaio, le comunica che il padre naturale le ha lasciato una ricca eredità. Nel secondo episodio, Alexandra decide di non accettare l’eredità ed è sul punto di firmare la rinuncia a causa del clima di ostilità che sente intorno a sè. La famiglia del padre, infatti, non ha alcuna intenzione di aiutarla ad ambientarsi nel suo nuovo ambiente. Nel terzo ed ultimo episodio della prima puntata di Spirito libero, infine, l’apertura del testamento cambia tutto: la fattoria e l’allevamento Hochstetten, anzichè a Maximilian, vengono attribuiti alla sorella Alexandra.



