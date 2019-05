Spitbank Fort in Inghilterra/ Portsmouth, la fortezza abbandonata è un hotel sul mare

Lo Spitbank Fort in Inghilterra, un hotel di lusso ubicato in una ex fortezza abbandonata e che si trova nel bel mezzo del tratto di mare che separa l’Isola di Wight e il porto della città di Portsmouth (Hampshire). È questo il curioso e imprevisto destino di questo antico avamposto militare che risale alla fine dell’Ottocento e che oggi, facendo leva sulla particolare ubicazione, sulla rivalorizzazione dei suoi spazi e sul fatto che, in modo simile all’archeologia industriale, quel suo tocco vintage costituisce anzi un plus per coloro che cercano una vacanza alternativa e di tendenza, è diventato una struttura di fascia “luxury” per un massimo di diciotto persone e pur mantenendo alcuni elementi originari che non ne hanno intaccato lo spirito. Vediamo cosa riserva ai suoi facoltosi ospiti lo Spitbank Fort, all’epoca avamposto inespugnabile e che oggi, più che le coste inglesi, protegge la privacy di chi pernotta qui.

L’EX FORTEZZA BRITANNICA SUL MARE

Come detto lo Spitbank Fort ha quasi due secoli di vita essendo stato costruito nel lontano 1859 al largo della costa meridionale britannica di Portsmouth per difendere proprio le navi della flotta di Sua Maestà dai possibili attacchi della Marina francese. Come accade spesso per strutture militari che oramai, fatto il loro tempo, hanno perso la loro ragione d’essere, anche questa fortezza sul mare è stata per un lungo periodo abbandonata e solo relativamente di recente ha subito una riqualificazione che ha sì dato vita a un hotel di lusso che no ospita più circa 150 soldati ma turisti da tutto il mondo ma ha anche evitato che lo Spitbank Fort restasse una piccola cattedrale in decadenza in quel tratto di mare: va inoltre ricordato che questo è solo una delle quattro fortezze marine del complesso denominato Palmerston Forts. Infatti nel 2009 fu messo in vendita per circa 800mila sterline ma dopo l’asta fu aggiudicato per un solo pound: dopo essere impiegato nel 2002 come set televisivo per uno show britannico, dall’aprile 2012 è diventato di proprietà della Clarenco LLP e riconvertito un una luxury spa.

UNA LUXURY SPA CON VISTA MOZZAFIATO

Per arrivare allo Spitbank Fort si prende un esclusivo traghetto da Portsmouth (messo a disposizione dai proprietari) e una volta messo piede nella ex base: nonostante l’aspetto esterno spartano e che sembra una cartolina che arriva direttamente dalla Seconda Guerra Mondiale, al suo interno oggi sono state ricavate ben nove suite e pure una piscina termale, la biblioteca e diverse sale da pranzo. A disposizione degli ospiti c’è un ambiente comunque molto riservato e in cui la privacy è sacra, senza però negare una vista mozzafiato a 360 gradi sul mare e l’Isola di Wight, con tanto di faro sulla fortezza. Ovviamente tale esclusività e tanto lusso non sono purtroppo accessibili a tutte le tasche e si pagano dal momento che il prezzo medio per poter prenotare almeno una notte in una delle suite dello Spitbank Fort è di circa 350 sterline, vale a dire l’equivalente di quasi 400 euro.



