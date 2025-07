Splash - Una sirena a Manhattan è una commedia ingenua e divertente con un esordiente Tom Hanks al fianco della bellissima Daryl Hannah

Splash – Una sirena a Manhattan, film su Rai 1 diretto da Ron Howard

Mercoledì 23 luglio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Rai 1, alle ore 23:15, la commedia dal titolo Splash – Una sirena a Manhattan. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto nel 1984 dalla Touchstone Pictures, con la regia di Ron Howard, conosciuto dal pubblico italiano per il simpatico personaggio di Richie Cunningham nella sitcom Happy Days.

I protagonisti sono interpretati da Tom Hanks, attore qui al suo esordio sul grande schermo e che lavorerà nuovamente con Howard in numerosi lungometraggi (tra cui Apollo 13 e Il codice da Vinci), e da Daryl Hannah, che verrà nuovamente diretta dal regista in That’s Amore – Due improbabili seduttori (1995). Nel cast anche Eugene Levy, John Candy, Dody Goodman e Shecky Greene.

La trama del film Splash – Una sirena a Manhattan: una favola moderna

Splash – Una sirena a Manhattan si apre con una vicenda legata al passato e che vede protagonista un bambino di nome Allen che, improvvisamente, cade dalla sua barca mentre si trova a Cape Cod e per qualche istante vede una misteriosa sirena nuotare nel mare. Quando si risveglia, scopre di essere stato salvato da un marinaio, senza riuscire a capire se ciò che aveva visto fosse davvero reale.

Passano vent’anni e Allen è ormai un uomo adulto che lavora nel commercio di frutta e verdura insieme al fratello. La sua vita non è delle migliori: la fidanzata lo ha appena lasciato e lui è giù di morale. Così decide di tornare a Cape Cod, ma durante una gita in barca cade in acqua e rischia di annegare. Stavolta a salvarlo è una bellissima sirena, la stessa che aveva visto da bambino. La meravigliosa creatura è perseguitata da uno scienziato eccentrico di nome Walter, che vuole studiarla a tutti i costi.

Affascinata da Allen, la sirena decide di raggiungerlo a New York, arrivando via mare. Giunta in città si ritrova nuda ai piedi della Statua della Libertà, così quando poliziotti la trovano la portano da Allen. Anche se la ragazza non riesce a parlare, tra i due scatta subito una forte intesa: Allen la chiama Madison e se ne innamora perdutamente, tanto da chiederle di sposarlo. Madison, però, nasconde un segreto importante… e le cose si complicano quando lo scienziato torna in scena, deciso a smascherare la sua vera identità.