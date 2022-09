Splatoon 3, inizia il conto alla rovescia: la data/ Gioco più atteso secondo Famitsu

Sale altissima l’attesa per l’uscita di Splatoon 3, il terzo capitolo del videogame a firma Nintendo il cui obiettivo è quello di “colorare” quanto più possibile attraverso i personaggi principali della storia. Splatoon è una serie nata un po’ in sordina nel 2015, ma riuscendo a vendere ben 5 milioni di copie su Wii U nonostante la console sia stata non proprio fortunata. Nel 2017, con l’uscita del secondo capitolo, si è definitivamente consacrata, ed ora tutti i gamer di Nintendo Switch attendono con enfasi il capitolo numero tre.

La data da segnarsi in rosso è quella del prossimo 9 settembre, quando lo sparatutto ad inchiostro in terza persona farà appunto comparsa sugli scaffali dei negozi nonché nei vari store online, e il gioco sembrerebbe promettere davvero bene. La redazione di Wired ha potuto provarlo in anteprima, a cominciare dalla modalità principale (in totale sono 3), la multiplayer quattro contro quattro, il cuore dello stesso Splatoon 3. Nel dettaglio la modalità di gioco si chiama Mischia Mollusca, e l’obiettivo sarà quello di colorare una porzione della mappa più ampia possibile.

SPLATOON 3: NUOVE E VECCHIE ARMI A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI

Prima di iniziare la sfida si potrà scegliere l’arma giusta per spruzzare a più non posso, e le opzioni sono davvero molte in quanto nel nuovo capitolo della serie troveremo armi di Splatoon 1 e 2, nonché l’arco e la Tergilama, una spada che spara inchiostro a media e corta distanza. In sostanza si tratta di un gioco che non ha voluto appositamente rivoluzionarsi, ma migliorando quanto di buono si era già visto nei due precedenti capitoli della serie.

A confermare l’alta attesa per Splatoon 3 è stato anche Famitsu, nota rivista del settore, che attraverso un sondaggio ha cercato di scoprire quali siano i giochi in uscita più desiderati dai gamer. Lo sparatutto di Nintendo è risultato essere il primo della classifica, davanti addirittura ad un titolo tripla A come Final Fantasy XVI e a Bayonetta 3. Ricordiamo che chi volesse può già acquistare in pre order fin da subito Splatoon 3 attraverso Amazon: il prezzo di vendita, cliccando su questo link, è di 59.99 euro.

