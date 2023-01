Splendida Cornice/ Anticipazioni e ospiti prima puntata: Oleksandr Tkachenko

Splendida Cornice, Geppi Cucciari su Rai 3

Questa sera, giovedì 12 gennaio, alle 21.25 Geppi Cucciari torna su Rai 3 con il programma “Splendida Cornice”, che indaga sui gusti culturali del popolo italiano: dall’arte al cinema, dalla letteratura al teatro. Nel corso di ogni puntata, ospiti e professori, spiegheranno la cultura attraverso un linguaggio alla portata di tutti.

È il pubblico il protagonista assoluto di “Splendida cornice”: il pubblico votante sarò diviso in categorie demoscopiche che disegneranno i consumi degli italiani per conoscerne le vicende e le predilezioni culturali. Ospiti della prima puntata saranno: Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Paolo Mereghetti, Nicola Piovani, The Andre e la compagnia Ludovica Rambelli teatro. In collegamento Dori Ghezzi e Oleksandr Tkachenko, ministro della cultura dell’Ucraina.

Il cast di Splendida Cornice

In studio con Geppi Cucciari ci sarà la band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri (bassista di Cesare Cremonini), il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi, volto noto de “Il collegio”. Ci saranno anche cinque “competenti omonimi”, pronti a rispondere alle domande più importanti e ai quesiti più spiccioli: il linguista e docente universitario Giuseppe Antonelli, l’astrofisica Amalia Ercoli-Finzi, lo specialista di ecologia Matteo Renzi e il “sumerologo” Maurizio Viano. Al grido di #primalitaliano, un professore vigilerà sulla congruità grammaticale di conduttori e ospiti. Si parlerà del libro più letto, del teatro più vuoto, ma a sproposito. Infine ci sarà il game show Saputello, il gioco dove chi le azzecca tutte perde. “Splendida Cornice” è un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, la regia è di Alessandro Renna.

