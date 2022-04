Splinternet, cos’è e come guerra Ucraina divide Internet/ Scenari e possibili effetti

Dopo la frammentazione geopolitica, abbiamo quella della Rete. Questo fenomeno ha un nome specifico: splinternet. Il world wide web non è più globale, ma rimpiazzato da una serie di reti nazionali e regionali che non si parlano tra loro o usano addirittura tecnologie incompatibili tra loro. Se ne parla quando un Paese decide di staccare la propria rete da Internet per crearne una nuova. Questo è il caso dell’Iran, che non è connesso ad Internet, ma ha una rete interna. Ci sono poi casi particolari come Cina, Corea del Sud e Corea del Nord che, invece, sono formalmente collegate a Internet, ma filtrano buona parte del traffico. Con la guerra in Ucraina e una serie di azioni intraprese, splinternet è diventato realtà con una scala maggiore.

Facebook è bloccato in Russia, Twitter è quasi completamente tagliato fuori, molte aziende hanno abbandonato il mercato russo, come Apple, Microsoft e Netflix. La Russia ha dichiarato che Meta, che detiene Facebook, Instagram e WhatsApp è un’organizzazione estremista. Di fatto, l’unico tra i grandi social raggiungibile in Russia è TikTok, che però ha imposto il divieto di pubblicazione per gli account russi e l’oscuramento dei post internazionali per non incappare nelle maglie del Cremlino. Quindi, questi blocchi incrociati hanno creato una frammentazione che di fatto ha accelerato la cosiddetta splinternet.

COS’È SPLINTERNET E COME FUNZIONA: DUE SCENARI

Il fenomeno “splinternet” apre diversi scenari. Di sicuro la fine di Internet come lo conosciamo, quindi come tecnologia di comunicazione globale. Non è chiaro però se possa trattarsi di una situazione temporanea o meno. Secondo Milton Mueller dello School of Public Policy del Georgia Institute of Technology, difficilmente i Paesi cominceranno a usare piattaforme diverse con la stessa architettura sottostante. Ma splinternet potrebbe verificarsi in due modi differenti.

Potrebbe essere creato un protocollo tecnologico tecnicamente incompatibile e usato da una larga parte della popolazione. In questo caso, i tecnici potrebbero trovare un modo per connettere i due protocolli ed evitare gli effetti più impattanti di tale frammentazione. Il secondo tipo di splinternet, invece, potrebbe essere causato dall’uso di protocolli che sono tecnicamente compatibili, ma gestiti da diversi organi di governo. Questo scenario chiaramente appare più grave perché di difficile gestione e soprattutto inversione.

