Split/ Su Italia 1 il film con James McAvoy e Jessica Sula

Split, film di Italia 1 diretto da Night Shyamalan

Split va in onda su Italia 1 oggi, domenica 27 novembre, in seconda serata, a partire dalle ore 23:50. La pellicola di genere horror-thriller è stata girata negli Stati Uniti d’America nel 2016 dal regista indiano M. Night Shyamalan e distribuita in Italia dalla Universal Pictures. La colonna sonora del film è firmata da West Dylan Thordson.

Nel cast di Split James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Jessica Sula, Haley Ru Richardson e Betty Buckley recitano insieme per la prima volta.

Il film Split fa parte della trilogia di Shyamalan, segue infatti The Unbreakable del 2000 e precede Glass del 2019. La storia è ispirata a quella del criminale Billy Milligan, realmente affetto da un disturbo dissociativo.

Split, la trama del film

In Split tre adolescenti di Philadelphia scompaiono, fatte prigioniere da Dennis (James McAvoy) che in realtà è Kevin, affetto da disturbi mentali che lo portano a vivere diverse personalità. Tra queste si trovano Patricia e Dennis, entrambi succubi della Bestia, protagonista dei racconti di una delle altre 22 personalità di Kevin. Le ragazze cercano di scappare dalla loro prigione, ma una di loro intercetta la personalità di Hedwig, un bambino di appena nove anni e cerca di convincerlo a liberarle. Ma i tentativi di fuga non vanno come previsto e le ragazze si troveranno a scoprire le diverse personalità di Kevin, subendo anche loro le minacce della Bestia e facendo del proprio meglio pur di riuscire a scappare. Dallo scontro che ne segue, si scopriranno maggiori dettagli sul passato di Kevin e su una delle tre ragazze, Casey, colei che alla fine si troverà faccia a faccia con la Bestia, prima dell’arrivo della polizia.

