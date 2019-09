SPOGLIARELLO 9 SETTIMANE E 1/2 PER MICKEY ROURKE/ Video Aida Yespica al posto di Kim!

Il famosissimo spogliarello di Kim Basinger a Mickey Rourke è stato riproposto nello studio di Live non è la D’Urso. A interpretarlo c’ha pensato la bellissima modella venezuelana Aida Yespica che ha conquistato con la sua sensualità l’attore. Questi si è alzato dal divanetto di Canale 5 per accomodarsi sulla sedia al centro del palcoscenico, ammettendo la sua voglia di andare via con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip dallo studio. Quando torna di fronte a Barbara D’Urso è evidentemente senza parole, tanto che è costretto a bere un po’ di acqua. Ci sarà la possibilità per i due di approfondire la conoscenza? Questo non possiamo saperlo. (agg. di Matteo Fantozzi)

Nei panni di John Grey

Lo spogliarello di Mickey Rourke e Kim Basinger è passato alla storia del cinema. La scena ha trasformato 9 settimane e 1/2 in un film cult, nonostante la mancanza di qualità sotto diversi punti di vista. I due straordinari attori hanno avuto la possibilità di esplodere e di vivere una grande carriera proprio grazie a questo film del 1986 in cui l’attore interpretava il ruolo di John Grey al fianco della splendida bionda che invece vestiva, o meglio svestiva, quelli di Elizabeth McGraw. La scena ha poi portato a numerosissime emulazioni anche se quella scena dello spogliarello rimarrà indimenticabile e qualsiasi altra sequenza a questa ispirata sembrerà solo una pallida imitazione.

Spogliarello Mickey Rourke e Kim Basinger, video: la loro carriera prima di quella scena

Prima della famosa scena dello spogliarello di Mickey Rourke e Kim Basinger in 9 settimane e 1/2 ha dato il via alla carriera di entrambi che prima si erano trovati a vivere solo alcuni ruoli secondari. Fino al 1986 Mickey Rourke aveva recitato in nove film, riuscendo a legarsi a un grandissimo regista come Michael Cimino con il quale aveva lavorato ne I cancelli del cielo e in L’anno del dragone. Aveva avuto anche un ruolo in Rusty il selvaggio di Francis Ford Coppola. Ancora meno conosciuta era Kim Basinger che aveva recitato in appena sei pellicole, anche se era stata protagonista di fil di Robert Altman, Barry Levinson e Blake Edwards.

