Elezioni Regionali Calabria 2025: dal ballottaggio allo spoglio, tutto quello che c'è da sapere sui risultati elettorali di questa tornata di voti

In questa giornata di apertura delle urne per le Elezioni Regionali Calabria del 2025 moltissimi tra voi elettori che tra oggi e domani potrete (e dovrete) esprimere la vostra preferenza per il consiglio regionale e per il futuro presidente, vi starete chiedendo se sia previsto o meno un ballottaggio e – probabilmente – anche quando inizierà lo spoglio delle schede al termine del quale potremo tutti sapere chi sarà il candidato in carica alla presidenza per i prossimi cinque anni; salvo – ovviamente – possibili imprevisti che potrebbero far scricchiolare la tenuta del Consiglio regionale.

Procedendo per ordine, prima di arrivare al ballottaggio e allo spoglio è certamente importante ricordare che le urne saranno aperte solamente oggi e domani: in questa domenica 5 ottobre potrete esprimere la vostra preferenza tra le ore 7:00 e del 23:00 senza alcuna pausa nel messo; mentre domani – ovvero, ovviamente, lunedì 6 ottobre 2025 – le urne resteranno aperte dalle ore 7:00 alle 15:00 e da quel momento si aprirà il lungo percorso che ci porterà verso la scoperta dei risultati.

Ballottaggio e spoglio: tutto quello che c’è da sapere sui risultati delle Elezioni Regionali Calabria del 2025

Proprio tenendo a mente questi orari che vi abbiamo appena detto – soprattutto quello riferito a lunedì 6 -, possiamo ora dirvi che lo spoglio delle Elezioni Regionali Calabria si aprirà immediatamente dopo la chiusura delle urne: a partire dalle ore 15 di lunedì, infatti, inizieranno i conteggi delle schede e anche i primissimi exit poll sui risultati; mentre per sapere l’effettivo vincitore delle elezioni dovremo attendere pazientemente diverse ore a seconda di quanti voti saranno espressi, con l’ipotesi che già martedì mattina le operazioni degli scrutinatori si saranno concluse e sapremo chi è il prossimo Presidente calabrese.

In tal senso, è anche utile ricordare che se non si arrivasse al famoso 50%+1 dei voti a favore di un candidato, di una lista o di una coalizione, nelle Elezioni calabresi non è previsto alcun turno di ballottaggio: qualsiasi sia il risultati delle urne, infatti, sarà considerato “vincitore” chiunque ottenga anche solo un voto in più rispetto agli altri candidati, con la coalizione maggioritaria che otterrà anche il premio di maggioranza per garantirsi un numero solido di Consiglieri a favore del suo candidato.