Spoiler, Temptation Island/ “Baci? C’è molto di più ma non va in onda. Due falò choc”

Cosa succede nel villaggio che ospita le coppie di Temptation Island? Di tutto, parola di Raffaella Mennoia che rivela alcuni spoiler sul programma ammettendo che, proprio come al Grande Fratello, anche loro spesso vanno in giro nel villaggio alla ricerca di quello che definisce un “contatto umano” in cui si cerca di capire se quello che si vede dai monitor è reale o meno. Ma le rivelazioni più importanti che l’autrice fa in un’intervista ilfattoquotidiano riguardano proprio le tre puntate finali di questa edizione. La bella Raffaella afferma che succederà ancora di tutto e che molto di quello che vedremo lei non se lo aspettava al momento dei casting. Qualcosa di questo genere è successo con Nunzia e Arcangelo (ammettendo che sono state esagerate le offese ai danni della bella fidanzata) e succederà ancora con due confronti sconvolgenti (almeno due, dice) che vedremo nelle ultime tre puntate del reality sui sentimenti.

GLI SPOILER SU TEMPTATION ISLAND

Riguardo alle ultime tre puntate di Temptation Island, l’autrice racconta: “Sono rimasta perplessa e basita anche io, ci saranno confronti accesi. Avete visto quello di Nunzia e Arcangelo, vi sareste mai aspettato quell’atteggiamento di lui nel secondo falò? Saranno tutti confronti clamorosi, almeno altri due. Un finale che non pensavo nemmeno io quando li ho selezionati”. A parte questo, la Mennoia racconta anche una serie di dietro le quinte e, in particolare, ammette che molte cose non vanno in onda per rispetto e che già un pericoloso avvicinamento per un bacio può bastare (forse non al pubblico che segue Temptation Island): “C’è qualcosa che non abbiamo mandato in onda? Si, è successo anche in passato. Anche un avvicinamento a un bacio mi sembra più che sufficiente, sono successe altre cose che non abbiamo fatto vedere per rispetto del pubblico“. Le sue rivelazioni si fermano qui e non rivelano né i nomi dei protagonisti di questa situazione e né cosa non è stato mandato in onda di preciso ma siamo sicuri che fidanzati e fidanzate che sono passati dal programma adesso ringraziano.

