Dopo l’anteprima del 29-30 maggio a Trieste, dedicata agli sport acquatici, da domani a domenica, tra Longarone, Belluno, Treviso e Cortina, andrà in scena la seconda edizione dello Sport Business Forum, una passerella che vedrà partecipare tanti campioni dello sport (tra gli altri Javier Zanetti, Fiona May, Alex Schwazer), ma anche grandi imprenditori, manager, big della tv e dell’informazione. Sarà l’appuntamento per decine di eventi, tutti gratuiti, comprese tavole rotonde tematiche (sull’economia dello sport, l’alimentazione, la salute e il benessere, l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica).

Il Forum è stato ideato da Confindustria Belluno Dolomiti con il Gruppo Nem e Confindustria Veneto Est. “Un festival unico – dicono gli organizzatori – che offre l’opportunità di entrare in contatto diretto con i campioni del mondo dello sport e i grandi brand che ne definiscono il futuro. L’iniziativa si sviluppa sullo sfondo dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 come stimolo per cogliere l’occasione delle Olimpiadi e trasformarla in azioni concrete per la crescita dei valori e del valore dello sport, delle imprese e dei territori, rispecchiando l’essenza metro-montana della grande manifestazione a cinque cerchi”.

Calcio, rugby, volley, basket, sci, ciclismo, motori e tanto sport-tech: è un calendario pensato per società, imprese, famiglie, giovani e appassionati. “È una manifestazione nata a Belluno, ma capace di guardare oltre i suoi confini”, ha detto Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, promotrice dell’iniziativa”.

Il progetto unisce territori diversi in una visione comune, mettendo a sistema competenze, energie e risorse. Le Olimpiadi 2026 ci offrono una visibilità globale. Vogliamo che siano un’opportunità duratura, condivisa. Questo evento è il primo passo di quella eredità”. E nella giornata conclusiva, domenica 8 giugno, a Cortina si terrà un focus proprio sull’eredità olimpica per i territori, con attenzione a sviluppo, sostenibilità e inclusione.

Nella giornata inaugurale, invece, venerdì al Palafiere di Longarone si svolgerà un evento dedicato al mondo bike. Dal pomeriggio il via agli appuntamenti a Belluno, con Fiona May, seguita (sabato) da Alex Schwazer, Alessandro Costacurta (sabato alle 16:30) e Javier Zanetti.

Tra i tanti appuntamenti, da segnalare il focus sulla Formula 1, con il giornalista Franco Nugnes e Riccardo Patrese che presenterà il suo libro “Backstage, storie di uomini in corsa”; l’intervista al campione di sci alpino Dominik Paris; l’incontro con Ilaria D’Amico, quello con il dg dell’Atalanta Andrea Fabris.

