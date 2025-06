L'Istat ha pubblicato il report del 2024 sullo sport in Italia: cala sempre di più il numero di sedentari, con l'atletica che resta l'attività preferita

È stato pubblicato in queste ore il report dell’Istat riferito al 2024 con i numeri dello sport in Italia che sembrano dimostrare un calo sempre più marcato degli inattivi a favore degli sportivi, con una fortissima propensione alla pratica continuativa, piuttosto che a quella saltuaria: la presentazione dei dati è stata fatta nella mattinata di oggi in un apposito incontro alle Terme del Foro italico e il report completo si può recuperare cliccando su queste parole.

Secondo i dati raccolti dall’Istat – dicevamo già prima – nel 2024 il numero di persone che praticano o hanno praticato uno sport negli ultimi 12 mesi è salito a 37,5% rispetto al 26,6% che si registrò nel 1995 (anno della prima rilevazione di questo tipo) e al 36,6% registrato nel 2023; mentre al contempo è diminuito i numero di persone sedentarie, passando dal 35% della popolazione registrato nel 2023, al 32,8% dello scorso anno.

Complessivamente, secondo i dati dell’Istat sono principalmente gli uomini rispetto alle donne a praticare sport (43,4% vs 31,8%), ma sono comunque le seconde ad aver registrato la maggiore variazione annuale; mentre nelle classi d’età è la fascia 11-14 a mostrare una maggiore propensione all’attività fisica con un totale del 75,6% di sportivi che già diminuiscono al 66,1% nella classe tra i 15 e i 24 per poi toccare l’8,1% se si guada alla popolazione over 75.

Il report dell’Istat sullo sport in Italia: quasi uno sportivo su due si allena almeno due volte a settimana

Dai dati dell’Istat emerge anche che tra chi pratica sport, la maggioranza (28,7% rispetto 37,5% complessivo) pratica un’attività continuativa e il restante 8,7% preferisce quella saltuaria: tra i continuativi il 48,8% va in palestra almeno un paio di volte a settimane, con un ulteriore 37,1% che si spinge addirittura a tre e una quota minoritaria del 13% che si ferma a una sola volta ogni sette giorni; ma in tal senso è bene precisare che nella fascia 45-64 è il lavoro a impedire lo svolgimento frequente dell’attività sportiva.

Interessante, poi, notare che tra chi fa sport c’è una larga fetta del 29,7% che lo intende anche solo come camminate all’aperto o giri in bicicletta, con un 59,5% che pratica strettamente attività in impianti al chiuso e un altro 20,2% che dichiara di allenarsi soprattutto in modo domestico (erano possibili più risposte): tra gli sport maggiormente praticati è ancora il vasto gruppo dell’atletica a guidare la classifica con un 33,1% di praticanti, superando il calcio che si attesta al 20,3% e che è in forte calo da anni.