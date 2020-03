SPORTIELLO POSITIVO AL CORONAVIRUS/ Primo caso di covid-19 nell’Atalanta

C’è un primo caso di positività al coronavirus nell’Atalanta. Il portiere Marco Sportiello è infatti risultato positivo al covid-19, nel club della città che più di tutte ha pagato finora un tributo di morti e contagiati all’epidemia. Sportiello era stato impiegato come titolare nella partita di ritorno di Champions League contro il Valencia, visto l’infortunio del titolare Gollini che era stato invece tra i pali nel match d’andata. Proprio quella sfida che negli ultimi giornali è stata definita in maniera inquietante come la “partita 0”, ovvero il match che ha radunato 40.000 bergamaschi a Milano quando l’epidemia si era già diffusa nella Val Seriana, con i tifosi venuti da Valencia che a sua volta non sapevano di arrivare da un focolaio spagnolo. Nonostante la grave situazione a Bergamo, non si era fatta registrare alcuna positività al coronavirus per nessun calciatore, fino a Sportiello. La squadra stava comunque già trascorrendo un periodo di isolamento considerando gli eventi, una quarantena preventiva che terminerà comunque nei tempi previsti.

LA NOTE UFFICIALE DEL CLUB

Sarà però importante valutare se altri calciatori risulteranno positivi. L’Atalanta ha confermato la positività al coronavirus di Sportiello con una nota ufficiale pubblicata sul sito del club: “Le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello. Marco attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020“. Fino alla fine della settimana l’Atalanta dunque valuterà la possibilità che altri giocatori possano risultare positivi al covid-19. I bergamaschi avevano nei giorni scorsi, alla stregua di quanto tentato anche da Lazio e Napoli, provato anche a ipotizzare una data di ripresa degli allenamenti, ma il calcio italiano è ancora in una fase di stallo e sembra ormai intenzionato a portare avanti un tentativo per riprendere l’attività, ma solo alla fine di maggio come ipotizzato dal presidente federale Gravina a margine dell’Assemblea di Lega svoltasi martedì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA