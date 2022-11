Sposa bambolotto ma dopo 1 anno lo lascia/ “Mio marito mi ha tradita, nostro figlio…”

Un matrimonio lampo quello col suo bambolotto di pezza. Meirivone Rocha Moraes aveva fatto parlare di sé un anno fa per aver sposato la sua bambola, ma dopo un anno è già finita. La 37enne aveva ricevuto in dono da sua madre l’uomo della sua vita. Stanca delle lamentele della figlia, che le confidava di non riuscire a trovare l’anima gemella, la mamma ha deciso di crearle il marito ideale. La vita di sua figlia è cambiata con l’arrivo di Marcelo: il 18 dicembre 2021 la coppia si è sposata in una cerimonia a cui hanno partecipato 250 invitati. I due hanno avuto anche un figlio, ovviamente pure lui di pezza, Marcelinho, nato con un “parto” in casa grazie all’aiuto di un’infermiera e un medico.

Poi sono cominciati i problemi. Infatti, Meirivone Rocha Moraes ora racconta dal Brasile che lei e il marito dormono in camere separate dopo che ha scoperto che lui l’ha tradita con un’altra donna. “L’ho scoperto tramite un’amica che mi ha detto di aver visto Marcelo entrare in un motel con un’altra donna mentre io ero ricoverata in ospedale con Marcelinho, nostro figlio, che aveva un virus“, ha raccontato, come riportato dal Mirror, in un video su TikTok che ha registrato oltre 1,6 milioni di visualizzazioni e oltre 120mila like.

MATRIMONIO IN CRISI COL BAMBOLOTTO DI PEZZA…

Ora il loro matrimonio è appeso a un filo. “All’inizio pensavo stesse mentendo, ma poi ho iniziato a guardare attraverso il suo telefono e ho visto le conversazioni, il che mi ha fatto capire che mi stava tradendo davvero. Ha continuato a negare tutto e ha detto che mi ama molto, oltre a chiedere perdono tra le lacrime“, ha raccontato sui social Meirivone Rocha Moraes. Ma il suo marito di pezza vuole salvare il matrimonio. “La discussione è stata brutta nostro figlio piangeva, quindi gli ho gridato: ‘Vedi cosa hai fatto?’ Gli ho chiesto chi fosse la donna e lui non ha risposto“. Ora ha deciso di far restare il marito a casa per il bene dei suoi figli, Carol e Diego, e quello avuto da Marcelo. “Volevo metterlo fuori casa ma il nostro bambino sta crescendo e in questa fase suo padre gli mancherà molto. Inoltre, l’amore che provo per lui mi ha fatto perdonare – non del tutto – ma non lo so. Non credo che potrei vivere senza mio marito. Ho bisogno di parlare con lui, deve giurarmi che non lo farà più sennò lo lascerò per sempre“. La cosa sorprendente di tutta questa surreale vicenda è che i commenti degli utenti la spingono a superare questo momento di difficoltà col marito di pezza…

