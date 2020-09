Sposa colpita da fiammata del flambé: grave/ Palermo, matrimonio finisce in tragedia

Matrimonio choc in quel di Palermo: nel corso del ricevimento di nozze quella che sarebbe dovuta essere una festa con amici e parenti si è trasformata in un vero e proprio dramma. La sposa è rimasta gravemente ustionata ed adesso si troverebbe in gravi condizioni in ospedale, nel capoluogo siciliano. A raccontare l’accaduto è stato il quotidiano La Stampa che ha ripercorso le tappe incredibili della vicenda: tutto proseguiva per il meglio dopo aver pronunciato il fatidico “sì”. Poco dopo l’ingresso nella sala dove si sarebbe dovuto svolgere il banchetto, a Trabia, paese della costa orientale palermitana, qualcosa è però andato storto. Il maitre per consentire la tradizionale foto davanti ad una pietanza flambé avrebbe provocato una fiammata più forte del previsto investendo in pieno la sposa e provocando il panico dei presenti, a partire dal neo marito che è intervenuto prontamente al fine di salvare la donna investita dalle fiamme. Proprio il lungo abito bianco ed il velo avrebbero però favorito l’estendersi delle stesse peggiorando ulteriormente la già drammatica circostanza.

SPOSA COLPITA DA FIAMMATA DEL FLAMBÉ: CHOC A PALERMO

La sposa rimasta seriamente ustionata ha appena 22 anni e viene da Borgetto, Comune della parte occidentale della provincia di Palermo. Secondo le prime informazioni sarebbe stata investita dalle fiamme al viso, collo e spalle ed anche i capelli avrebbero preso fuoco. Il tutto si è compiuto sotto gli occhi dei presenti, circa 200 invitati, rimasti attoniti di fronte alla tragedia che si stava consumando e che ha ovviamente messo fine ai festeggiamenti della neo coppia di sposini. La donna è stata così prontamente trasferita all’ospedale Civico di Palermo dove si trova ricoverata in condizioni molto gravi. Secondo quanto trapelato non si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita ma rischia di restare segnata in maniera permanente a causa del grave errore del maitre e di chi è stato incaricato alla preparazione della pietanza non dosando correttamente il liquido usato per l’effetto scenico. Sotto choc lo sposo, 29enne di Partinico. Sul caso sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri e della procura di Termini Imerese.



