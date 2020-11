Sposa ha il Covid: sviene dopo il “sì”/ Bergamo, scoperta choc durante matrimonio ma…

Un matrimonio tutto da ricordare, quello che ha visto protagonista una giovane coppia di circa trenta anni della provincia di Bergamo. I due sposini, infatti, hanno scoperto di essere positivi al Covid proprio dopo aver pronunciato l’atteso e fatidico “sì”. Lo racconta L’Eco di Bergamo che narra le rocambolesche nozze vissute in un Comune della Val Calepio alla fine di ottobre, poco prima delle nuove restrizioni previsti dall’ultimo Dpcm del 3 novembre scorso. I neo sposini si trovavano ancora davanti all’altare e proprio poco dopo lo scambio degli anelli è giunta la telefonata che ha sconvolto i piani stravolgendo anche la continuazione dell’evento. A causa della funesta notizia la sposa sarebbe svenuta per due volte davanti a tutti gli invitati presenti che, dal canto loro non hanno potuto non manifestare una certa agitazione. A sapere per primo la notizia è stato il fratello della coppia dal momento che a lui erano stati affidati gli smartphone degli sposi durante la cerimonia.

SPOSA HA IL COVID: LO SCOPRE DURANTE IL MATRIMONIO E SVIENE DOPO IL “SÌ”

Un destino beffardo, quello capitato alla giovane coppia di sposi della provincia di Bergamo, una delle più colpite durante la prima ondata di Coronavirus. Proprio mentre stavano per vivere uno dei loro giorni più belli, ovvero quello del matrimonio, li ha raggiunti la telefonata del laboratorio che si era occupato di processare i tamponi ai quali si erano sottoposti prima di partire per la loro luna di miele all’estero. E la notizia, ovviamente, è stata tutt’altro che rosea: per entrambi il risultato del test è stato positivo. La notizia ha sconvolto la sposa al punto da perdere i sensi per due volte incrementando l’agitazione presso amici e parenti invitati. Il matrimonio, tuttavia, è proseguito con tutte le distanze di sicurezza del caso, con tanto di lancio del riso finale. Per gli invitati e per i neo sposi, però, niente pranzo di nozze ma solo un meno pomposo take away. Ovviamente i due neo sposini positivi al Covid ed asintomatici si sono prontamente isolati e così i loro contatti stretti che si sono sottoposti al tampone. Per la coppia però, niente luna di miele.



