Sposa in rosso, film su Rai 1 diretto da Gianni Costantino

Mercoledì 5 febbraio, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, la commedia italiana del 2022 dal titolo Sposa in rosso. Il film è scritto e diretto dal cineasta Gianni Costantino, che aveva esordito sul grande schermo nel 2001 con Ravanello pallido. La fotografia è invece curata da Giuseppe Pignone, che aveva già collaborato con il regista in Tuttapposto (2019).

Chi è Lucio Battisti, com’è morto: il sodalizio con Mogol e il ritiro dalle scene/ “Esiste solo l’arte”

I due protagonisti del film Sposa in rosso sono interpretati dall’attore spagnolo Eduardo Noriega, noto per aver preso parte a pellicole quali La spina del diavolo (2001) di Guillermo del Toro e Il destino di un guerriero (2006) con Viggo Mortensen, e dall’attrice italiana Sarah Felberbaum, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Carlotta nella serie tv Caterina e le sue figlie. Nel cast del film Sposa in rosso diversi nomi celebri dello spettacolo italiano, tra cui: Anna Galiena, Dino Abbrescia, Cristina Donadio, Massimo Ghini e Roberta Giarrusso.

Un posto al sole, anticipazioni 6 febbraio 2025/ Damiano nei guai, nuovo tentativo di Manuela con Niko

La trama del film Sposa in rosso: un matrimonio truffa che diventa vero

Sposa in rosso racconta la storia di due amici, Roberta e Leòn (rispettivamente Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega), che hanno ormai raggiunto i 40 anni e sentono il bisogno di dare una svolta alla loro vita. Per questo motivo progettano un piano davvero insolito: fingere di sposarsi per raccogliere i soldi delle buste dei parenti in Puglia.

Ad aiutarli in questo imbroglio vi sono alcuni complici un po’ improbabili: un vecchio amico e guida di Leòn, Giorgio (Massimo Ghini), uomo camaleontico e capace di trasformarsi senza problemi, e la zia di Roberta, Giada (Cristina Donadio), una donna trasgressiva e anticonformista.

Angelica Montini, chi è la presunta amante di Fedez? Reazione al Tapiro d'Oro di Striscia/ "No, vi prego!"

Riuscire nel loro piano, però, si rivelerà più complicato di quanto avrebbero immaginato poiché i genitori di Roberta, Lucrezia e Alberto (rispettivamente Anna Galiena e Maurizio Marchetti), e suo fratello maggiore Sauro (Dino Abbrescia) faranno tutto il possibile per fare saltare in aria il matrimonio per motivi diversi.

Per i due protagonisti riuscire ad arrivare davanti all’altare e dire il famoso “sì” sarà davvero un’impresa ma, passo dopo passo, scopriranno che in realtà ad unirli vi è qualcosa di più profondo, un sentimento che finirà per rivoluzionare i loro progetti.