Sposa muore d’infarto durante nozze/ India choc: famiglia la rimpiazza con sorella

Una sposa sarebbe stata colta da infarto proprio nel giorno delle sue nozze. E’ successo in India dove, stando a quanto riferisce l’Huffingtonpost che cita il britannico Daily Mail, la donna avrebbe avuto la peggio, passando a miglior vita proprio in quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello della sua esistenza. Cosa si fa in questi casi? A quanto pare non ci si può fermare neppure davanti alla morte e così i familiari della sposa avrebbero deciso di rimpiazzarla con la sorella minore presente ovviamente al matrimonio. Il fatto incredibile sarebbe accaduto ieri nello stato indiano dell’Uttar Pradesh.

Surabhi – questo il nome della sposa – sarebbe stata colpita da infarto proprio mentre stava scambiando le ghirlande con il neo marito Manoj Kumar. In seguito alla morte della donna, le due famiglie protagoniste non avrebbero perso tempo ed anzi sarebbero state concordi nel portare a compimento una antica tradizione che prevede il matrimonio con la sorella minore nel caso la sposa muoia.

SPOSA MUORE D’INFARTO DURANTE NOZZE: SOSTITUITA DA SORELLA

Secondo le cronache locali, la mamma della sposa Surabhi deceduta nel giorno delle nozze, dopo il fattaccio avrebbe iniziato ad urlare disperata chiedendo che venisse trovata quanto prima una soluzione al fine di portare a termine le nozze. La donna avrebbe così proposto ai futuri consuoceri la figlia più giovane Nisha, sorella minore della malcapitata sposa. Ovviamente l’incredibile vicenda ha provocato reazioni controverse sui social dal momento che, secondo i racconti, il cadavere della sposa sarebbe stato tenuto senza alcun rispetto in una stanza fino alla fine della processione nunziale e dolo al termine delle nozze si sarebbero svolti i riti funebri. I media, dopo la notizia dall’India, hanno rievocato un’altra sposa che all’inizio dell’anno in Odisha fu anche lei stroncata da infarto durante il “bidaai”, l’addio alla casa dei genitori. In quel caso però non fu rimpiazzata da nessuno.

