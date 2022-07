Sposi in T.I. prima del trapianto di cuore/ “Alle 4 di notte la telefonata più bella”

Silvia e Maurizio, sposi in terapia intensiva, sono fidanzati da più di cinque anni: “Era il 2010, avevamo amici in comune e una sera ci siamo ritrovati a cena allo stesso tavolo. Mi è piaciuto subito, ma per 5 anni ci siamo visti solo saltuariamente e in compagnia di altre persone. Poi, nel 2015, abbiamo avuto entrambi delle vicissitudini personali che ci hanno avvicinato. Alla festa di Capodanno del 2016 ci siamo fidanzati ufficialmente. Ci siamo incontrati tardi, ma siamo fatti l’uno per l’altra. Lui è dolce, affettuoso, disponibile e soprattutto ha la capacità di vedere il lato positivo delle cose. Sofia è stato il coronamento del nostro sogno d’amore. L’abbiamo cercata tanto e alla fine è arrivata”.

Silvana Erzembergher lascia carcere/ Uccise vicino a Treviglio: la decisione del GIP

Del giorno dell’infarto, Silvia ricorda: “Io sono un tecnico di laboratorio, ma il 3 giugno ero ancora in maternità. Maurizio stava mangiando quando si è sentito male. Ho chiamato il 118 e un’ambulanza l’ha portato a Verduno, ma le sue condizioni erano già critiche e l’hanno trasferito alle Molinette, a Torino. È stata la nostra salvezza. Abbiamo incontrato infermieri e medici meravigliosi come la dottoressa Anna Trompeo e tutta l’équipe del professor Mauro Rinaldi. In quei giorni difficili sono stati la nostra famiglia”. A fare da testimoni al matrimonio proprio medici e infermieri: “Avevamo già in programma di sposarci a settembre, visto che avevamo rinviato il matrimonio per due volte per la pandemia. La cerimonia in ospedale è stata comunque bellissima ed emozionante, ma io ci terrei a sposarmi anche in chiesa: sono molto credente e penso che tutto quello che è successo abbia del miracoloso. Probabilmente faremo una festa unica per il battesimo di Sofia e il ritorno alla vita di Maurizio”.