Spostamento tra Regioni/ Boccia: “Rischiamo di non poter aprire confini il 3 giugno”

Non è ancora detta l’ultima parola sul via libera allo spostamento tra Regioni dal 3 giugno 2020. A lanciare l’allarme è il ministro Francesco Boccia in un’intervista a La Stampa: il titolare degli Affari Regionali ha messo in risalto che «se va avanti così rischiamo di non poter aprire i confini tra regioni». L’esponente del Partito Democratico ha spiegato che non è possibile vanificare gli sforzi fatti negli ultimi due mesi – a partire dal lockdown per l’emergenza sanitaria – una decisione verrà presa a fine settimana, il Governo trarrà le sue conclusione in base al numero dei casi positivi. Boccia ha sottolineato: «Per lo ‘sblocco’ della mobilità tra regioni, faremo le nostre valutazioni: non è detto, ma potrebbe diventare inevitabile prendere tutto il tempo che serve».

SPOSTAMENTO TRA REGIONI DAL 3 GIUGNO, BOCCIA LANCIA L’ALLARME

Francesco Boccia ha ammesso di aver messo in preventivo che la gente uscisse dopo due mesi di lockdown, ma «cosa ben diversa sono gli assembramenti di alcune movide». Il Governo non è sorpreso da quanto accaduto nel weekend, ha rimarcato il dem: «Ma se è comprensibile e umano, dopo due mesi, uscire di casa, non dobbiamo dimenticare che siamo ancora dentro il Covid-19 e dunque chi alimenta una movida sta tradendo i sacrifici fatti da di milioni di italiani».

Il primo a commentare la situazione è stato il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ai microfoni di Agorà: «Per prendere una decisione si dovrà fare i conti con l’andamento della curva dei contagi con gli indici che vengono prodotti ogni giorno, studiati e riferiti da Roma. Io auspico che il 3 giugno si possa riaprire tutti quanti: ciò significherebbe che la situazione è sotto controllo, senza situazioni complicate. Ma non sono un veggente e dunque non so cosa accadrà dal 3 giugno in poi».



