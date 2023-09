Spot Esselunga “pesca”, Crepet: “Ha fatto centro”/ “Tocca i nostri sensi di colpa più profondi”

Una pubblicità destinata a far discutere, divisiva tra chi ritiene che un bambino con genitori divorziati abbia diritto a soffrire e chi invece sostiene la teoria del “meglio separati che sempre in lite”. La bimba che all’Esselunga compra una pesca e poi la regala al papà, “da parte della mamma” (e sua ex), è diventata in pochi giorni un caso nazionale. Paolo Crepet, uno dei volti più noti della psichiatria, ne parla a Il Tempo, cercando di dare una lettura meno superflua del caso di marketing (e non solo): “L’ho vista e l’ho trovata davvero ben realizzata. Da un punto di vista pubblicitario, è stato centrato alla perfezione l’obiettivo. La pubblicità deve far parlare la gente, deve essere guardata, emozionare eventualmente, ma soprattutto deve essere ricordata”.

Allarme Ue: “X social con più disinformazione e fake news”/ La classifica: Facebook secondo

Ed è proprio questo che lo spot di Esselunga è riuscito a fare: “Da due giorni non si parla d’altro, sui social e non solo. Per cui è del tutto evidente che l’obiettivo sia stato raggiunto. A volte, quando le pubblicità sono così belle, c’è persino il rischio che ci si ricordi addirittura più dello spot, dell’emozione provata guardandolo, immedesimandosi magari negli attori, che del marchio stesso. In ogni caso, ribadisco: il pubblicitario ha fatto sicuramente centro. Se voleva si parlasse di quello spot, ci è riuscito alla perfezione”.

Matteo Messina Denaro, manifesti funebri in Sardegna: è polemica/ 9 affissioni ad Orgasolo

Crepet: “Perché lo spot Esselunga ci emoziona”