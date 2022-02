Spot Super Bowl 2022, quali sono e costi?/ Schwarzenegger e Bmw, Amazon con LOTR, Meta, Expedia…

SUPER BOWL 2022: QUANTO COSTA UNO SPAZIO PUBBLICITARIO? NUMERI STELLARI

E’ tutto pronto per il Super Bowl 2022, la finale del campionato NFL, il football americano, fra i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams. Lo spettacolo si terrà a partire dalle ore 00:30 italiane, le 18:30 negli Stati Uniti, in quel del SoFi Stadium di Inglewood in California. Appuntamento fisso dello show, saranno gli spot pubblicitari, che per l’evento televisivo dell’anno, un po’ come il Festival di Sanremo da noi, saranno trasmessi dietro pagamenti “in oro”. Si calcola infatti che si potrà arrivare a spendere fino a 7 milioni di dollari per un “commercial” da 30 secondi, e proprio per questo lo spazio pubblicitario del Super Bowl risulta storicamente appannaggio delle grandi aziende, soprattutto quelle automobilistiche. Cifre stellari, ma del resto, per un evento in cui i posti a sedere vanno dai 5.000 fino ai 100.000 dollari, non ci si poteva aspettare altro.

Davanti alla televisione, secondo gli analisti, ci saranno almeno 100 milioni di telespettatori, circa quattro milioni in più rispetto a quelli che hanno seguito il Super Bowl del 2021, quando erano stati “solo” 96, uno dei dati più bassi degli ultimi anni. Gli spot del Super Bowl, secondo le previsioni degli analisti, saranno incentrati soprattutto sul desiderio di lasciarsi alle spalle due anni di pandemia: “Il Super Bowl riflette le tendenze del paese – le parole a Bloomberg di Tim Calkins, professore di marketing alla Northwestern University – se vuoi vedere il sentimento del paese in un determinato momento, guarda il Super Bowl”.

SUPER BOWL 2022, GLI SPOT: IL RITORNO DI BUDWEISER E L’ESORDIO DELLE CRIPTOVALUTE

Ed ecco che quindi Budweiser (che torna al Super Bowl dopo aver disertato il 2021 devolvendo soldi alla campagna vaccinale) ha scelto la resilienza e toni “seri”, così come spiegato dal vice president of marketing Daniel Blake. Sul fronte delle Big Tech, occhio ad Amazon, che lancerà in esclusiva mondiale il primissimo trailer dell’attesa serie tv de Il Signore degli Anelli, esclusiva di Prime in autunno.

Spazio anche a Meta, che invece mostrerà al pubblico il suo visore per la realtà virtuale Quest 2, ma è senza dubbio lo spot della Bmw quello su cui si stanno concentrando le attenzioni in queste ore, visto che l’azienda tedesca sfoggerà un cast d’eccezione, ovvero Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek, che vestiranno i panni di Zeus e Era. La compagnia bavarese punterà sulla presentazione di un nuovo mezzo elettrico, precisamente la iX, sfruttando l’enorme platea del Super Bowl 2022. Infine, fra gli altri spot in arrivo, spazio a Kellogg’s, Pringles, ed Expedia. Esordiscono invece FTX Trading Ltd e Crypto.com, che fanno chiaramente capire come il mondo delle criptovalute abbia acquisito sempre più potere negli ultimi tempi.

