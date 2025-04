Spotify down, la piattaforma di musica streaming risulta essere attualmente inaccessibile e se voleste quindi ascoltare musica mentre siete in pullman, in treno, o semplicemente a casa vostra sul divano, non potrete farlo. Il disservizio riguarda sia l’applicazione per smartphone e tablet, quanto il sito web, entrambi risultano al momento inaccessibili. Il problema, come si nota sul sito downdetector, che segnala appunto tutti i siti che risultano essere irraggiungibili, ha mostrato un picco attorno alle ore 14:00, quando le segnalazioni hanno raggiunto il massimo, coinvolgendo migliaia di utenti, non soltanto coloro che non hanno abbonamento ma anche quelli che hanno il Premium.

Cosa si può fare quindi con Spotify al momento? Quasi nulla, visto che la versione desktop di Spotify nonché l’applicazione non si caricano quindi non si può accedere al proprio profilo ne tanto meno ai vari brani che sono a disposizione sulla piattaforma musicale. In particolare attraverso l’applicazione per smartphone se si prova a far partire un brano viene restituito il messaggio “Qualcosa è andato storto”, e la canzone non parte, non riproducendo quindi il brano.

SPOTIFY DOWN: AZIENDA AL LAVORO PER RISOLVERE

L’unica cosa che si può fare, sempre via applicazione (visto che il sito ufficiale non risponde), è quella di poter ascoltare i brani che abbiano già scaricato in precedenza sul nostro dispositivo, mentre tutti gli altri sono attualmente inaccessibili.

Ovviamente questo malfunzionamenti di Spotify ha creato un’ondata di segnalazioni sui principali social, a cominciare da X.com, dove sono stati moltissimi coloro che hanno appunto pubblicato post inerenti il problema: al momento non sappiamo quando verrà risolto, ovviamente speriamo il prima possibile ma va specificato che il down non riguarda soltanto il nostro Paese, bensì tutto il mondo. L’azienda ha fatto sapere di essere al lavoro per ovviare al down, di conseguenza è possibile che a breve possa arrivare una comunicazione ufficiale di Spotify attraverso l’account di X.com.

