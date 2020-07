Spotify down su iPhone: perchè?/ App non funziona su iOS, pioggia di segnalazioni

Da alcune ore Spotify è down e non funziona su iPhone: che succede? La nota app del servizio musicale che permette di usufruire dello streaming on demand dal primo pomeriggio di oggi ha smesso di funzionare correttamente mandando letteralmente in tilt gli appassionati di musica. Le segnalazioni arrivano non solo dall’Italia ma da ogni parte del mondo tanto da far finire l’hashtag #Spotify in tendenza anche su Twitter, con migliaia di utenti che chiedono lumi sul down in atto legato all’app. Ma in cosa consiste esattamente il malfunzionamento? Molti utenti hanno segnalato la chiusura improvvisa ed anomala della propria app su iPhone. Qualcuno tuttavia segnala il regolare funzionamento di Spotify “craccato” mentre la chiusura improvvisa nella versione Premium, dunque a pagamento. “Non auguro a nessuno di non riuscire ad aprire Spotify, come sta accadendo oggi”, lamenta in tono semi ironico un utente su Twitter. “Ma in che senso #Spotify non funziona su iOS mentre su Android funziona?”, domanda incredula un’altra. “Ma non sto capendo, spotify nel computer funziona ma nel telefono no, scusate ma che logica è?”, è ancora il quesito dell’ennesima utente dell’app.

SPOTIFY DOWN SU IPHONE: PERCHÈ? SEGNALAZIONI ANCHE IN ITALIA

Spotify down continua a creare ancora numerosi disagi agli utenti iOS che utilizzato l’applicazione per ascoltare musica e non solo. Sono passate ormai alcune ore dalle prime segnalazioni che a quanto pare non si fermano. Al momento non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali ma potrebbero giungere a breve tramite i canali social. Stando a quanto scrive l’Independent, il problema potrebbe essere dovuto a una modifica sui server di Spotify. L’app intanto continua a non funzionare e segnalazioni a pioggia arrivano anche sul sito Downdetector che in tempo reale raccoglie le problematiche dei vari servizi. In cima spunta proprio Spotify. Le segnalazioni sono concentrate nei paesi dell’Europa occidentale dove l’app è particolarmente utilizzata. “Spotify down non ce lo meritiamo. Non passeremo a YouTube a pagamento”, lamentano gli utenti sul portale. Ma a qualcuno ha ripreso a funzionare proprio in questi frangenti: “Funziona raga… spero di non portarmi sfiga da sola avendolo detto #Spotify”.



