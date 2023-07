Spotify, prezzi degli abbonamenti in aumento/ Rincari fino a 2 euro al mese, tutte le info

La piattaforma di musica in streaming più popolare al mondo, Spotify, ha comunicato un aumento dei prezzi dei suoi abbonamenti. Come si legge su SkyTg24.it, l’azienda di musica on demand con sede in Svezia, precisamente a Stoccolma, ha deciso di ritoccare le tariffe dallo scorso 24 luglio, avvisando con una email i suoi utenti. Non disperate comunque visto che il rincaro riguarda solamente coloro che hanno un abbonamento a Spotify Premium, leggasi il servizio che permette di ascoltare musica senza pubblicità, creare playlist e nel contempo sentire i brani anche offline, senza quindi necessità di essere collegati ad internet.

La stessa azienda, comunicando i prezzi in aumento, ha giustificato tali rincari scrivendo: “Per poter portare aanti l’innovazione in condizioni di mercato mutevoli. Grazie a questi aggiornamenti, continueremo ad apportare valore ai fan”. Gli abbonati interessati dagli aumenti avranno un mese di tempo di prova per decedere se accettare o meno i nuovi prezzi: “Gli abbonati al piano Spotify Premium riceveranno una notifica tramite e-mail e un periodo di prova di un mese prima che il nuovo prezzo diventi effettivo, a meno che non annullino l’abbonamento prima della conclusione di tale periodo di prova”.

ABBONAMENTO SPOTIFY, PREZZI IN AUMENTO: ECCO TUTTE LE CIFRE IN BALLO

Vediamo quindi nel dettaglio di quanto sono aumentati gli abbonamenti a Spotify. Attualmente la tariffa per Spotify Premium ad uso individuale prevede un costo di 9.99 euro, che diventeranno 10.99, quindi un euro in più al mese. Per coloro che invece hanno sottoscritto l’abbonamento Spotify Premium Duo, quindi un abbonamento per due persone, il prezzo sale da 12.99 euro al mese a 14.99 euro (due euro in più ogni mese, per un totale di 24 all’anno).

L’abbonamento Premium Family, che permette invece l’utilizzo della piattaforma streaming fino ad un massimo di 6 persone, passerà da 15.99 a 17.99 euro, anche in questo caso con un rincaro di due euro al mese. Infine, aumenti anche per quanto riguarda l’abbonamento Student, dedicato a tutti gli studenti, che ora costerà 5.99 euro rispetto ai 4.99 euro fino allo scorso 24 luglio.

