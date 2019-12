SPOTIFY WRAPPED 2019/ Come funziona: qual è il vostro artista del decennio?

Il 2019 non fa eccezione e come d’abitudine arriva Spotify Wrapped, il servizio che consente agli iscritti alla piattaforma di streaming musicale di rivivere il proprio anno in musica. Basta inserire le proprie credenziali sulla app ed eseguire l’accesso per trovarsi di fronte alla schermata che ricostruisce le preferenze musicali degli ultimi 365 giorni. Con il nuovo anno ormai alle porte il mese di dicembre è quello adatto a fare un bilancio e a scoprire come si è trascorsa la maggior parte del tempo su Spotify Quali sono i brani, tra i milioni messi a disposizione, che avete ascoltato il maggior numero di volte. L’algoritmo che puntualmente mostra in home page i vostri generi o cantanti preferiti sulla base dei vostri ascolti in questo caso si soffermerà su quanto avete “orecchiato” nel 2019.

SPOTIFY WRAPPED 2019: LA TOP TEN DEGLI ULTIMI 365 GIORNI

Il tool Spotify Wrapped, però, quest’anno si caratterizza per una novità che stuzzicherà molti utenti, soprattutto quelli che hanno fatto la conoscenza con la piattaforma svedese lanciata nel lontano ottobre 2018. Se siete tra i primissimi ad aver installato sui vostri smartphone l’applicazione che ha di fatto rivoluzionato il modo di ascoltare la musica in tutto il mondo, allora oltre a rivivere il vostro 2019 potrete risalire anche al vostro artista (o gruppo) del decennio. E’ proprio Spotify a chiarire: “Benvenuto alla fine di un decennio. Sei pronto a scoprire il tuo 2019 in musica?“. Se siete iscritti da 2, 3, 4 anni poco importa: Spotify Wrapped calcolerà la top ten dei vostri artisti preferiti da quando avete fatto la vostra registrazione sul portale. E magari sarete voi stessi a sorprendervi di quante volte avete ascoltato quel “terribile” tormentone estivo…

SPOTIFY WRAPPED 2019: L’ARTISTA DEL DECENNIO

Tra le possibilità offerte da Spotify Wrapped c’è ovviamente – e come potrebbe essere altrimenti nel 2019 – quella di condividere con i propri amici la top ten dei propri ascolti annuali. Per condividere su Facebook, Instagram e Twitter il proprio personalissimo anno in musica basterà aprire il tool sull’applicazione o da pc la pagina ufficiale dedicata a Spotify Wrapped 2019 all’indirizzo “spotify.com/wrapped”, associare il proprio profilo e attendere. Oltre a rivivere le proprie scelte musicali del 2019, però, Spotify Wrapped consente anche di prendere visione di altre categorie interessanti: quante ore di ascolto avete dedicato a questo o quel cantante; come sono cambiati i vostri gusti a seconda delle stagioni, di quale nazionalità è la vostra musica preferita e anche i podcast a cui avete dedicato il vostro tempo. Insomma, il rischio è di trascorrere su Spotify Wrapped il prossimo, di decennio…



© RIPRODUZIONE RISERVATA