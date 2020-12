Spotify Wrapped 2020, cos’è/ tha Supreme più ascoltato in Italia, nel mondo…

Spotify Wrapped 2020 è un successo. La funzione lanciata nel 2018 da Spotify per celebrare l’anno musicale piace. Migliaia di persone stanno condividendo sui social i loro Spotify Wrapped 2020, cioè le proprie classifiche. Inizialmente le classifiche erano focalizzate sul singolo utente, quindi ci si gustava in un’unica playlist le canzoni degli artisti che sono stati ascoltati durante l’anno. Ora invece il colosso dello streaming musicale mette a disposizione una classifica più “generale”, che raccoglie il meglio degli ascolti per tutti gli utenti di Spotify. Non manca un po’ di ironia da parte della piattaforma, che ha lanciato questa funzione con una frase particolarmente significativa: «Ecco alcuni momenti salienti di un anno da ricordare (o da dimenticare)». Non mancano le sorprese. In Italia l’artista più ascoltato è tha Supreme, poi Sfera Ebbasta, Marracash, Gue Pequeno e Geolier. Per quanto riguarda, invece, i brani, al primo posto c’è Mediterranea di Irama, davanti a Good Times di Ghali e M’Manc di Shablo.

SPOTIFY WRAPPED 2020, CLASSIFICHE IN ITALIA E NEL MONDO

Sul podio dei podcast, a livello globale siede The Joe Rogan Experience, invece in Italia è Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Tal ad aggiudicarsi il primo posto. Al secondo posto quello di Alessandro Barbero, davanti a La Zanzara che quindi occupa il terzo posto. Il rap domina Spotify Wrapped 2020 in Italia, ma la canzone più ascoltata a livello mondiale è Blinding Lights di The Weeknd, con oltre 1,6 miliardi di stream. Al secondo posto Dance Monkey di Tones And I, terzo posto per The Box di Roddy Ricch. A completare la top five Imanbek e SAINt JHN con Roses – Imanbek Remix e Dua Lipa con Don’t Start Now. La situazione invece a livello globale è decisamente più variegata. Bad Bunny è l’artista più ascoltato nel mondo, davanti a Drake e J Balvin, mentre al quarto posto c’è Juice WRLD, quinto The Weeknd. Tra le artiste femminili “vince” per il secondo anno di fila Billie Eilish, che si piazza davanti a Taylor Swift e Ariana Grande. Quarto posto per Dua Lipa, quinto per Halsey.



