Spread a 300 punti/ Bce promette nuove misure ma resta (per adesso) immobile

L’emergenza coronavirus sta colpendo duramente l’Italia e l’Europa sia dal punto di vista della salute che da quello economico. A certificare la sofferenza di Roma è lo spread tra Btp e Bund che oggi ha superato quota 320 punti base (322), per poi arretrare fino a 300 punti: è stato dunque toccato il livello più alto da febbraio 2019. Le Borse europee sono in forte calo, con Piazza Affari che soffre a metà seduta con il Ftse Mib -3%. Non ha avuto grandi effetti la protezione assicurata dallo scudo della Consob alle vendite allo scoperto, anche se – riporta l’Ansa – il listino milanese fa meglio degli altri in Europa. Una situazione assai delicata a livello economico, non abbastanza per la BCE: dopo la clamorosa gaffe della presidente Lagarde, che ha causato il crollo delle Borse italiane, Eurotower ha promesso nuove misure ma solo «se necessario»…

SPREAD A 300 PUNTI, LA BCE COSA FA?

Ieri, come reso noto da fonti di mercato all’Ansa, la Bce ha dato il via ad acquisti sui BTP per tenere a bada lo spread: «Già da poco dopo le otto di mattina continuano a fare acquisti a botte di 50 milioni di euro». E, come spiegato in un comunicato diramato oggi, la Banca centrale europea si è detta pronta a intervenire sui mercati con nuove misure per calmierare lo shock dello spread causato dall’allarme Covid-19: «Monitoriamo le conseguenze per l’economia, siamo pronti ad aggiustare le misure, se fosse opportuno». Si valuteranno misure «per salvaguardare la liquidità nel sistema bancario e per assicurare una trasmissione fluida della sua politica monetaria». Per il momento però, gaffe della Lagarde a parte, nessun tipo di azione degna di nota per stoppare lo spread…



