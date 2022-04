Spread Btp Bund/ Ecco le maggiori oscillazioni di oggi 11 aprile 2022

Lo spread BTP bund misura il Btp italiano in relazione al Bund tedesco. L’indice è importante in quanto indica il rischio dell’Italia rispetto a quello della Germania. Il suo eventuale incremento indica momenti di incertezza e contrazione dei mercati, l’indice si abbassa in caso di stabilità.

Spread Btp bund: apertura di oggi e minimi e massimi storici

8 aprile, la giornata di oggi 11 aprile 2022 si apre con l’indice spread BTP Bund a 161,32 ed un’oscillazione giornaliera che va da un minimo di 154,08 a un massimo di 169,17. La chiusura si registra a -0,77% su un valore di 163,34. Dopo la chiusura a 164, 71 l’, la giornata di oggi 11 aprile 2022 si apre con l’indice spread BTP Bund a 161,32 ed un’oscillazione giornaliera che va da un minimo di 154,08 a un massimo di 169,17. La chiusura si registra a -0,77% su un valore di 163,34. Spread Btp bund: valori di riferimenti settimanali e semestrali Nell’anno 2022 il BTP bund ha registrato oscillazioni per un minimo annuale da 128,6 ad un massimo annuale di 178,04. Complessivamente il rialzo settimanale si attesta al 6,33%, il rialzo ha 6 mesi e del 59,50% mentre il bilancio ad un mese è dello 0,34%.

