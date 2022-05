Spread Btp Bund/ Il differenziale chiude sopra i 202 punti base

Spread Btp Bund: il trend di oggi

Lo spread btp-bund oggi ha aperto a 202,52, in rialzo rispetto alla chiusura precedente che è stata di 200,53 punti base. La giornata di ieri è stata determinante, perché il differenziale tra i titoli italiani e il Bund tedesco ha allargato immediatamente la forbice delle oscillazioni, suscitando preoccupazioni ed incertezza. Infatti il 23 maggio 2022 si sono segnati i nuovi massimi dopo quelli del 9 maggio 2022. Il Massimo storico annuale è stato dunque riscritto a quota 208,59 punti base. Il massimo giornaliero è un punto sotto al massimo di ieri, vale a dire a 207,57 punti base, mentre il minimo è a 197,37 punti.

Spread Btp Bund: la performance giornaliera

La performance giornaliera incrementata del 6,80%, segno che si sta determinando nuovamente un incremento delle preoccupazioni per i conti pubblici e mercati finanziari. Negativa anche la performance mensile con un più 22,39%, mentre quella semestrale è aumentata del 60,42%. Preoccupa la performance annuale, con un incremento del 82,21%.

Spread Btp Bund: l’incertezza europea

A peggiorare notevolmente la situazione è sicuramente il conflitto in Ucraina e la spaccatura che sia determinata all’interno dell’Europa dove alcuni stati non sono riusciti ad aderire alle proposte di Ursula von der leyen che voleva l’embargo del petrolio russo. Tuttavia non sempre il male vien per nuocere, infatti dopo questa situazione di contrasto diplomatico, le economie dei paesi dell’eurozona non ho cominciato a peggiorare fisiologica mente nel breve termine, ma ciò ha contribuito ad incrementare la diplomazia e gli sforzi per una trattativa di pace.

