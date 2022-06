Spread Btp Bund/ Il differenziale incrementa nuovamente e torna a 200 punti base

Lo spread Btp Bunddopo essere tornato in territorio inferiore ai 200 punti nella giornata di ieri con una diminuzione del 4,72%, oggi è incrementato dello 0,10% tornando nuovamente a 200 punti base.

Spread Btp Bund: trend giornaliero

Il differenziale tra i BTP italiani e Bund tedeschi aperto 197,49 punti base, leggermente al di sotto rispetto alla chiusura precedente di 199,92 punti base. Il minimo annuale è di 128,6, mentre il massimo annuale di 214,21. Il minimo giornaliero e di 197,48, mentre il massimo giornaliero è stato di 205,16 punti.

Spread Btp Bund: performance periodiche

Lo spread comunque continua a mantenere una forbice di oscillazioni che varia da 197 a 205 punti base, segno che il differenziale non sta diminuendo sensibilmente come sarebbe opportuno in caso di solidità dei conti pubblici e di stabilizzazione. L’incremento del differenziale infatti segna un momento di instabilità economica del paese nella solvibilità dei titoli.

La performance mensile è aumentata del 0,35 %, una situazione leggermente migliorata grazie al calo di ieri. La performance semestrale invece resta sempre sopra il 55,14%, e anche quella annuale super al 89,71%. La performance e settimanale invece resta invariata.

