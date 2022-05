Spread Btp Bund/ Il differenziale vola rompendo la quota dei 200 punti

Lo spread BTP italiano contro il bund tedesco continua ad aumentare e nella giornata di oggi ha avuto un rialzo dello 0,62%.

Gli scambi del differenziale hanno chiuso a 198,54 punti base sfiorando dunque quota 200. L’apertura della giornata è stata a quota 197,67 punti base contro la chiusura precedente di poco inferiore a 197,32 punti base. Il minimo giornaliero assegnato 187,19, contro il massimo giornaliero che invece ha sfondato la quota dei 200 punti base arrivando a 201,02 punti base il minimo annuale di 128,6 punti base contro il massimo annuale di 198,85 punti base.

Spread Btp Bund: performance e variazioni di oggi

La performance settimanale è aumentata del 11,94% come segno di certezza nei mercati. Non va bene nemmeno quella mensile ormai sempre in rosso con il più 27,98 % è quella a 6 mesi a 72,31% spaventosa la performance annuale che ormai sfiora il 90% e dunque si colloca quota più 88,17%. Anche ieri 4 maggio 2022 lo spread aveva sfiorato i 199 punti lasciando intendere di voler sfondare la quota dei 200: oggi quella soglia è stata superata.

