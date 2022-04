Spread Btp bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 12 aprile 2022

Lo spread BTP bund misura il Btp italiano in relazione al Bund tedesco. L’indice è importante in quanto indica il rischio dell’Italia rispetto a quello della Germania. Il suo eventuale incremento indica momenti di incertezza e contrazione dei mercati, l’indice si abbassa in caso di stabilità.

Spread Btp bund: apertura di oggi e minimi e massimi storici

Dopo la chiusura a 161 ieri 11 aprile, la giornata di oggi 12 aprile 2022 si apre con l’indice spread BTP Bund sopra quota 161 ed un’oscillazione giornaliera che va da un minimo di 161 a un massimo di 175. La chiusura si registra con una variazione a -0,12% su un valore di 161.

Quotazione Oro/ Oggi 12 aprile 2022 maggiori oscillazioni

Spread Btp bund: valori di riferimenti settimanali e semestrali

Nell’anno 2022 il BTP bund ha registrato oscillazioni per un minimo annuale da 129 ad un massimo annuale di 170. Complessivamente il rialzo settimanale si attesta al +4,48%, il rialzo a 6 mesi è del 49,89% mentre il bilancio ad un mese è dello +1.40%.

Criptovalute/ Valore e andamenti di oggi 12 aprile 2022

