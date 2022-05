Spread Btp Bund/ Oggi 10 maggio boccata d’ossigeno, si abbassano le oscillazioni

Spread Btp Bund: minimi e massimi

Dopo la giornata di venerdì 6 maggio, che ha confermato il trend in rialzo per lo spread tra i btp italiani e bund tedeschi, che aveva rotto la quota dei 200 punti base, come aveva fatto anche il 5 maggio scorso, i conti pubblici italiani mostrano una leggera boccata d’ossigeno perché la forbice si abbassa.

Lo spread nella data di oggi 10 maggio 2022 è aperto a 203 punti base, tenendo quindi nelle prime ore la media dei giorni scorsi, dove ha visto un incremento superiore al 4%. Tuttavia la forbice si è abbassata e lo spread è sceso nuovamente a quota 191,93, che costituisce il minimo giornaliero. Il massimo della giornata è fissato a 203,82 punti base. Si tratta di quote vicine alle quotazioni di ieri 9 maggio 2022, quando lo spread si era tenuto sui 204 punti ma con un massimo giornaliero di 208.

La giornata precedente infatti si è conclusa 191,92 punti base tuttavia, lo spread ha avuto un rialzo clamoroso, proseguendo il trend degli ultimi quattro giorni. Il nuovo massimo annuale infatti è proprio relativo a ieri a quota 208,41 punti base. Il minimo annuale è 128,6 punti base.

Spread Btp Bund: performance e variazioni di oggi

La performance giornaliera ad una settimana e quindi diminuita ma gli indicatori descrivono una situazione sempre in rosso: più 7,03 per 100 per la performance settimanale è più 22,41% per quella mensile.

La performance annuale e al + 78,89%, mentre quella a sei mesi è del + 78,37%.

La giornata si chiude a 201,5 punti base, contro i 204 del 9 maggio.











