Spread Btp Bund/ Ormai sopra i 200 punti oggi 6 maggio 2022

Spread Btp Bund: minimi e massimi

Lo spread btp-bund a nella giornata di ieri, ha superato la soglia psicologica dei 200 punti base toccando come massimo i 201 punti base. La giornata del 5 maggio 2022 è stata definitivamente chiusa 198,54 punti base, mentre la giornata di oggi ha aperto superando i 200,69 punti base e toccando come massimo giornaliero e 204,42 punti base. Il minimo della giornata è stato 191,25 punti base aprendo così una forbice di oltre 13 punti in una quota pericolosa che va dai 191 ai 204 punti base. Come anticipato infatti, ormai la forbice dello spread del BTP italiano e bund tedesco si è clamorosamente allargata e innalzata, aumentando la frequenza delle oscillazioni e ponendo il differenziale ad una quota che dimostra forte incertezza e pericolo. Oggi 6 maggio la giornata si è chiusa con gli scambi a 199,48 punti.

Il minimo annuale è di 128,6 punti base, mentre il massimo di 201,02 punti base.

Spread Btp Bund: performance e variazioni di oggi

La performance settimanale è aumentata del 9,67%. Anche quella mensile è drammaticamente aumentata del 22,16%, quella 6 mesi del 73,40 e quella ad un anno del 85,76%, si tratta di performance che indicano un innalzamento del differenziale, a testimonianza dell’incertezza in cui è precipitata sia l’economia italiana che quella tedesca, in relazione all’aumento dell’inflazione e alla diminuzione della crescita del PIL.

