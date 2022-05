Spread Btp Bund/ Ormai tocca i 208 punti oggi 9 maggio 2022

Dopo la giornata di venerdì 6 maggio , che ha confermato il trend in rialzo per lo spread tra i btp italiani e bund tedeschi, che ha rotto la quota dei 200 punti base come aveva fatto anche il 5 maggio scorso ma, questa volta, si è tenuto sempre sopra i 200 punti base, segnando un massimo giornaliero di 204 punti. Nella giornata di oggi il trend rialzista è confermato e la forbice delle oscillazioni si allarga dai 200,17, minimo giornaliero, al massimo di 208,41 punti base. L’apertura questa mattina è stata di 200,17, mentre il minimo annuale di 128,6 e il massimo di 204,42.