Spread Btp Bund/ Superati i 192 punti, il differenziale segna sempre nuovi massimi

Come sottolineato nei giorni scorsi il trend dello spread btp italiano contro bund tedesco a 10 anni, segna un incremento strutturato. La giornata si chiude a 189 punti base.

Spread Btp Bund: performance e variazioni di oggi

Già nella giornata di ieri 2 maggio 2022 il differenziale segnava sempre quota superiore a 188 punti base.

Una situazione di incertezza dei mercati accompagnata anche dalla stagflazione, cioè l’aumento dell’inflazione in un periodo di recessione. Una situazione che sia immediatamente somatizzata in un incremento dei prezzi sui generi alimentari e per le forniture energetiche che ha immediatamente allarmato il governo, oggi costantemente impegnato a rielaborare le misure di welfare.

Spread Btp Bund: minimi e massimi

Lo spread si è aperto a 189,05 nella giornata di oggi 3 maggio. La chiusura precedente è stata a 188,27. Il minimo giornaliero è fissato a quota 186,39 mentre il massimo giornaliero ha superato la soglia psicologica dei 190 punti base, finendo a 192,79 . Alle 17:35 attuali lo spread btp-bund è fermo a 189,18 punti, con un incremento del 0,48 %. Incremento settimanale è + 8,71 %, quello mensile di + 23,16%. È preoccupante anche l’incremento annuale a + 78,40% è quello a 6 mesi a più 53,64 %. Il minimo annuale e 128,6 % mentre il massimo annuale viene quotidianamente riscritto attualmente si fissa convenzionalmente a 191,2 punti base.

