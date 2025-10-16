Lo spreco alimentare è una piaga che non si riesce a risolvere: in Ue ne 2023 130 kg di cibo buttato a persona, ecco i numeri drammatici

È gravissimo il bilancio dello spreco alimentare in Ue: ogni anno 130 kg di cibo a persona vengono gettati, buttati nella spazzatura, sprecati.

Il dato è riferito al 2023 (è in linea con quello del 2022) ed è comunicato dalla Commissione europea in queste ore. Viene specificato che, nell’Unione europea, sono state 58,2 milioni le tonnellate di rifiuti alimentari due anni fa, compresi sia prodotti commestibili quanto non commestibili, in aumento rispetto all’anno precedente, quando erano stati 57,8 milioni di tonnellate (-0,7%). A pesare sui rifiuti e sullo spreco alimentare sono soprattutto “le case”, visto che più della metà del totale, precisamente il 53%, è rappresentato da rifiuti domestici, per un totale di 69 kg per ogni abitante dell’Ue.

Il restante, invece, è prodotto dalla filiera alimentare e, di questi, il 19% è realizzato da aziende che producono alimenti e bevande; quindi, l’11% da ristoranti o servizi di ristorazione, il 10% dalla produzione primaria e, infine, l’8% rappresenta cibo sprecato dai rivenditori di alimentari o da coloro che distribuiscono il cibo.

SPRECO ALIMENTARE IN UE, IL CONTRASTO DELLA COMMISSIONE

Fa decisamente riflettere il fatto che ogni persona sprechi più di un quintale di cibo all’anno, quando ci sono milioni di persone che muoiono di fame: una vera e propria piaga che si sta cercando di contrastare, in particolare sensibilizzando sul tema negli ultimi anni, ma che non si riesce ad arginare, visto che, come detto sopra, i numeri del 2023 sono in linea con quelli del 2022.

La Commissione europea ha cercato di introdurre delle regole per ridurre lo spreco alimentare, a cominciare da un obbligo di comunicazione dei livelli di spreco alimentare per settore di attività e per nucleo familiare. Sia chiaro: per spreco alimentare si intende tutto ciò che viene buttato riguardante il cibo, e nel “calderone” ci sono anche parti non commestibili; ma è noto e risaputo come siano sempre di più i prodotti che si sarebbero potuti consumare e che finiscono nel cassonetto dei rifiuti per vari motivi.

SPRECO ALIMENTARE IN UE, IL TRUCCO PER RIDURLO

Il primo riguarda una spesa sovradimensionata rispetto al reale bisogno della famiglia: a volte si tende a comprare molto più cibo rispetto a quello di cui si ha bisogno, un’usanza tipica dell’Occidente, finendo quindi per buttare prodotti non mangiati. La maggior parte è frutta e verdura, ma un grande classico sono anche le uova, il pane, così come la carne.

Ovviamente, meno buttati i cibi a lunga conservazione, come ad esempio lo scatolame. Un “trucco” per provare a sprecare meno cibo, nel nostro piccolo, è quello – ripetuto più volte dagli esperti – di stilare un menù settimanale, in modo da poter comprare i prodotti che ci servono realmente quando andiamo a fare la spesa, senza esagerare acquistando a casaccio.