Victor Gyokeres il probabile vincitore della Scarpa d’Oro

La stagione calcistica 2024/2025 sta per giungere al termine e oltre ad aspettare che vengano definiti gli ultimi vincitori dei trofei continentali, soprattutto la Champions League, queste ultime partite dei vari campionati sono importanti per arrivare a vedere chi potrà alzare il trofeo individuale più importante tra gli attaccanti, la Scarpa d’Oro. Nonostante la stagione stia avendo grandi bomber in tutti i principali campionati europei, Lewandowski ne La Liga, Retegui in Serie A, Harry Kane in Bundesliga, e Ousmane Dembélé in Ligue 1 la corsa al trofeo rimane ora a soli tre giocatori Kylian Mbappé del Real Madrid, Mohamed Salah del Liverpool e Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona.

Il primo nella classifica in questo momento è l’attaccante svedese dello Sporting che in questa stagione ha realizzato 38 gol, ottenendo un punteggio di 57 dato dal coefficiente di 1.5 assegnato alla Liga Portugal, con i suoi gol sta trascinando i leoes all’ennesima vittoria dello scudetto che potrebbe arrivare nella prossima e ultima partita della stagione contro il Vitoria Guimaraes. In caso di vittoria lo Sporting sarebbe eletto campione ma con uno qualsiasi degli altri risultati sarebbe scavalcato dal Benfica, motivazione in più per Gyokeres che potrà quindi allungare in classifica sugli avversari.

Scarpa d’Oro, Kylian Mbappé e Mohamed Salah inseguono il primo posto

Al secondo posto della classifica della Scarpa d’Oro c’è il francese del Real Madrid, Kylian Mbappé, alla sua prima stagione in maglia blancos non alzerà alcun trofeo visto che La Liga è ormai in mano del Barcellona ma potrà consolarsi vincendo un premio importante per lui, per dimostrare di essere comunque il miglior calciatore in circolazione. Nonostante il secondo posto Mbappé ha realizzato 28 gol, gli ultimi 3 nel Classico perso l’ultima giornata, e per il coefficiente di 2 assegnato a La Liga ha ottenuto un punteggio di 56, nelle ultime due giornate potrà quindi puntare alla vittoria della classifica cannonieri del campionato oltre che a superare Gyokeres, a 56 punti e con una sola partita da giocare.

Il terzo e ultimo posto del podio non può che essere di Mohamed Salah, l’attaccante egiziano che ha portato il Liverpool alla vittoria della Premier League, dominando la competizione dall’inizio alla fine, fino ad oggi ha realizzato 28 gol in campionato che portano anche lui ad un punteggio di 56 che gli permette di puntare a vincere la Scarpa d’Oro. Come per Mbappé anche all’esterno dei reds mancano due partite di campionato nelle quali nonostante il turnover dovrebbe comunque essere schierato titolare così da dargli la possibilità di lottare per il premio individuale.